L'euro recule face au dollar avant une réunion de la Fed

New York (awp/afp) - L'euro reculait légèrement mardi en fin de séance face à un dollar aidé par des indicateurs de bonne tenue sur l'économie des Etats-Unis à la veille de nouvelles données sur l'emploi et d'une décision de la banque centrale américaine.Vers 19H00 GMT (21H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait 1,1699 dollar, contre 1,1706 dollar lundi vers 21H00 GMT.La devise européenne progressait face à la monnaie nipponne à 130,80 yens, contre 129,99 yens lundi soir.Le dollar était également en hausse face au yen à 111,80 yens, contre 111,04 yens lundi soir.Le dollar, qui reculait en début de journée, a gagné en vigueur à l'ouverture de la séance américaine."Du côté des indicateurs, il est encourageant de voir les revenus et les dépenses (des ménages américains) augmenter de concert", a relevé Omer Esiner de Commonwealth Foreign Exchange en faisant référence à la hausse de ces données de 0,4% en juin.Mais les cambistes se positionnent surtout selon lui "à l'approche mercredi de la publication du rapport ADP sur l'emploi dans le secteur privé et de la publication du communiqué de la Fed" à l'issue de la réunion de son Comité de politique monétaire, a-t-il ajouté.L'institution devrait selon la majorité des observateurs laisser les taux inchangés mais confirmer son intention de les relever progressivement pour éviter une surchauffe. D'autant plus que la progression de l'indice des prix basé sur les dépenses de consommation (PCE), le baromètre favori de la Fed pour mesurer la hausse des prix, est restée stable sur un an à 2,2% en juin.Si cette hypothèse se confirme, "cela soulignera une fois encore la divergence entre la trajectoire de la Fed et celle de la Banque centrale européenne", beaucoup plus prudente pour l'instant, a commenté M. Esiner.Les indicateurs concernant la zone euro étaient de leur côté mitigés mardi: l'inflation y a accéléré en juillet, à 2,1%, mais la croissance a ralenti au deuxième trimestre, à 0,3%.Cette croissance "décevante", selon les analystes du Cedr, "montre que le ralentissement dans le bloc de la monnaie unique ne peut pas être simplement expliqué par le mauvais temps ou par d'autres facteurs ponctuels"."Certains commentateurs ont cité le rapport du FMI" pour justifier le repli du dollar, a aussi relevé Lee Hardman, analyste pour MUFG: selon ce document, le Fonds monétaire international doute toujours de la viabilité de la dette grecque à long terme.Plus tôt dans la journée, l'annonce par la Banque du Japon (BoJ) d'ajustements "seulement mineurs" de sa politique monétaire a pesé sur le yen, ces derniers "suggérant que la politique monétaire accommodante va continuer pendant encore un certain temps", a estimé Nick Bennenbroek de Wells Fargo.Des rumeurs avaient laissé entrevoir la possibilité d'inflexions beaucoup plus importantes pour tenter de minimiser les effets secondaires négatifs des mesures de la BoJ sur les marchés.Vers 19H00 GMT, l'once d'or valait 1.224,86 dollars, contre 1.221,42 dollars lundi à 21H00 GMT.La monnaie chinoise a terminé à 6,8167 yuans pour un dollar contre 6,8155 yuans pour un dollar lundi soir.Le bitcoin s'échangeait à 7.784,34 dollars, contre 8.146,15 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi-----------------------------------19H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1699 1,1706EUR/JPY 130,80 129,99EUR/CHF 1,1582 1,1569EUR/GBP 0,8911 0,8914USD/JPY 111,80 111,04USD/CHF 0,9899 0,9882GBP/USD 1,3129 1,3133bur-jum/alb/az(AWP / 31.07.2018 21h39)