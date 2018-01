L'euro recule face au dollar dans l'attente de la réunion de la BCE

Tokyo (awp/afp) - L'euro reculait mardi face à un dollar, au lendemain du compromis budgétaire temporaire trouvé aux Etats-Unis mettant fin à la fermeture partielle du gouvernement fédéral américain, et sur fond d'attente de la réunion jeudi de la Banque centrale européenne (BCE).Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro reculait à 1,2243 dollar, contre 1,2263 dollar lundi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne était stable face à la devise japonaise, à 136,06 yens pour un euro contre 136,02 yens lundi soir.Le billet vert s'appréciait face à la monnaie nipponne, à 111,13 yens contre 110,92 yens lundi."L'euro devrait se stabiliser autour de 1,22 à 1,23 dollar avant la BCE", a estimé Stephen Innes, dirigeant de la région Asie-Pacifique chez Oanda.La Banque centrale européenne devrait s'évertuer jeudi à masquer son embarras face à une inflation trop faible malgré la croissance solide, tandis que l'euro fort jouera les trouble-fêtes, estiment les économistes.Sauf énorme surprise, l'institution de Francfort doit à la fois maintenir ses taux directeurs au plus bas et confirmer la poursuite de son vaste programme de rachats d'actifs - dit "QE" - à un rythme de 30 milliards d'euros par mois jusqu'en septembre.Mais en l'absence d'annonces majeures, chaque mot sera scruté à la loupe, d'autant que le compte-rendu de la précédente réunion de politique monétaire de la BCE, en décembre, a suggéré des divergences au sein du conseil des gouverneurs.Aux Etats-Unis, les deux chambres du Congrès américain ont approuvé lundi le texte de financement temporaire du budget fédéral qui doit mettre fin à trois jours d'une paralysie partielle des administrations, du fait d'un blocage sur la question de l'immigration. Ce compromis budgétaire assure le financement de l'Etat jusqu'au 8 février seulement. L'objectif est de trouver d'ici là un accord sur le sort de centaines de milliers de clandestins arrivés jeunes aux Etats-Unis, connus sous le noms de "Dreamers"."La fin du +shutdown+ aux Etats-Unis a dans une certaine mesure eu un impact positif sur la prise de risque mais ne constitue guère un moment charnière", selon M. Innes.Au Japon, la Banque centrale (BOJ) a reconduit mardi sa politique monétaire ultra-accommodante, inchangée depuis plus d'un an, malgré la récente embellie économique qui alimente les attentes d'une normalisation.De même a-t-elle gardé ses prévisions à l'identique, alors que les économistes avaient anticipé des ajustements. Elle attend toujours une inflation de 0,8% pour l'exercice en cours, qui s'achève en mars 2018, et 1,4% en 2018/19, ainsi qu'une croissance de 1,9% et de 1,4% respectivement, selon un document publié à l'issue d'une réunion de deux jours.Vers 07H00 GMT, la livre britannique se stabilisait face à la monnaie unique européenne, à 87,69 pence pour un euro. Elle reculait en revanche face au billet vert, à 1,3962 dollar pour une livre après avoir atteint la veille en séance 1,3991 dollar, son plus haut niveau depuis l'annonce de la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne (UE) en juin 2016.La devise suisse se stabilisait face à l'euro, à 1,1790 franc suisse pour un euro, et reculait très légèrement face à la devise américaine, à 0,9629 franc pour un dollar.La monnaie chinoise évoluait en hausse à 6,4005 yens face au billet vert, contre 6,4050 yuans pour un dollar lundi à 15H10 GMT.Le bitcoin valait 10.282,49 dollars contre 10.177,67 dollars lundi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi---------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2243 1,2263EUR/JPY 136,06 136,02EUR/CHF 1,1790 1,1796EUR/GBP 0,8769 0,8767USD/JPY 111,13 110,92USD/CHF 0,9629 0,9620GBP/USD 1,3962 1,3987bur-mcj/spi(AWP / 23.01.2018 08h55)