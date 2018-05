L'euro recule face au dollar en attendant la Fed et la BCE

Londres (awp/afp) - L'euro touchait mercredi un plus bas depuis mi-novembre face au dollar, et depuis août face au yen, dans l'attente des compte-rendus des dernières réunions monétaires de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne (BCE).Vers 09H00 GMT (11H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1729 dollar, après être tombé à 1,1699 dollar, son plus bas niveau depuis mi-novembre, une heure plus tôt. La veille à 21H00 GMT, il valait 1,1779 dollar.La monnaie unique européenne reculait fortement face à la devise japonaise, à 128,81 yens, après être tombé à 128,48 yens, son plus bas niveau depuis août 2017, également une heure plus tôt. L'euro valait 130,62 yens mardi soir.Le billet vert était lui aussi en baisse face à la monnaie nipponne à 109,82 yens, contre 110,90 yens mardi soir.Principal rendez-vous économique de la journée, la publication des minutes du dernier Comité de politique monétaire (FOMC) de la Réserve fédérale américaine (Fed) est attendue à 18H00 GMT."Les marchés attendent intensément de savoir quand la prochaine hausse des taux aura lieu et regarderont si la Fed pourrait devenir plus agressive à mesure que l'inflation progresse", ont expliqué les analystes de World First.L'institution monétaire américaine est considérée, parmi les principales banques centrales mondiales, comme la plus avancée dans son processus de normalisation monétaire.Une première hausse des taux de la Fed a eu lieu en mars et au moins deux autres sont attendues. Certains tablent même sur trois autres, mais dernièrement plusieurs membres de la Fed ont signalé qu'une inflation qui dépasserait légèrement la cible des 2% ne serait pas un problème.Jeudi, ce sera au tour de la Banque centrale européenne (BCE) de publier le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire, également très attendu."L'impasse politique continue en Italie, les indices PMI de la France et de l'Allemagne sont peu convaincants et l'attrait pour le risque a pris un nouveau coup", a résumé Kit Juckes, analyste de Société Générale.Plusieurs indices PMI du cabinet Markit, qui mesure la croissance de l'activité en zone euro, publiés mercredi, se révèlent inférieurs au consensus d'analystes, même si l'activité progresse toujours. L'indice mensuel pour la zone euro s'affiche à 54,1 points, contre 55,1 points en avril, à son plus bas niveau depuis un an et demi.En Italie, vers laquelle les regards des investisseurs sont tournés depuis plus d'une semaine, le président Sergio Mattarella a mené de nouvelles consultations mardi avant de décider s'il nomme Giuseppe Conte, un juriste inconnu du grand public, proposé par la coalition dirigée par le M5S (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite), pour diriger un gouvernement populiste."Le +plan+ budgétaire du gouvernement italien en formation a alarmé le marché obligataire. Cependant, ce n'est pas encore un problème pour le marché des changes", ont néanmoins relativisé les analystes de Commerzbank.Les rendements des obligations italiennes "n'ont pas encore atteint le niveau pour engager un cercle vicieux", dans lequel leur hausse renchérirait les dépenses de l'Etat italien jusqu'à un point "qui augmente le risque de défaut, faisant à nouveau grimper les taux", ont-ils jugé.Le programme de cette coalition prévoit notamment des baisses drastiques d'impôts, l'instauration d'un revenu de citoyenneté et l'abaissement de l'âge de la retraite dans le deuxième pays au monde le plus vieux par l'âge moyen.De son côté, la livre a touché juste après la publication de l'inflation en avril un plus bas depuis fin décembre face au dollar à 1,3347 dollar.Celle-ci s'est établie à 2,4% sur un an, son plus bas niveau depuis mars 2017.Vers 09H00 GMT, l'or s'échangeait à 1.293,43 dollars, contre 1.291,15 la veille.Le bitcoin évoluait à 7.848,46 dollars, contre 8.108,52 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,3839 yuans pour un dollar contre 6,3675 yuans pour un dollar mardi à 15H30 GMT.Cours de mercredi Cours de mardi---------------------------------------09H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1729 1,1779EUR/JPY 128,81 130,62EUR/CHF 1,1625 1,1693EUR/GBP 0,8776 0,8770USD/JPY 109,82 110,90USD/CHF 0,9911 0,9928GBP/USD 1,3365 1,3432bur-ktr/js/nth(AWP / 23.05.2018 11h51)