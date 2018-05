L'euro recule face au dollar en attendant la Fed et la BCE

Londres (awp/afp) - L'euro touchait mercredi un plus bas depuis mi-novembre face au dollar, et depuis août face au yen, dans l'attente des comptes rendus des dernières réunions monétaires de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne (BCE).Vers 14H00 GMT (16H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1705 dollar, après être tombé à 1,1685 dollar, son plus bas niveau depuis mi-novembre une heure plus tôt. La veille à 21H00 GMT, il valait 1,1779 dollar.La monnaie unique européenne reculait fortement face à la devise japonaise, à 128,88 yens, après être tombé à 128,24 yens, son plus bas niveau depuis août 2017, vers 11H40 GMT. L'euro valait 130,62 yens mardi soir.Le billet vert était lui aussi en baisse face à la monnaie nipponne à 110,08 yens, contre 110,90 yens mardi soir.Principal rendez-vous économique de la journée, la publication des minutes du dernier Comité de politique monétaire (FOMC) de la Réserve fédérale américaine (Fed) est attendue à 18H00 GMT."Avec l'inflation américaine qui augmente vers la cible (des 2%) et les bonnes données économiques (...), les attentes concernant une hausse de taux en juin restent élevées", a expliqué Lukman Otunuga, analyste pour FXTM.Selon lui, un ton plus agressif de l'institution pourrait donner "une nouvelle accélération au dollar", une hausse des taux rendant le billet vert plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes qui en achètent en prévision.Jeudi, ce sera au tour de la Banque centrale européenne (BCE) de publier le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire, également très attendu.Concernant la monnaie unique, "l'impasse politique continue en Italie, les indices PMI de la France et de l'Allemagne (qui mesurent la croissance de l'activité) sont peu convaincants et l'attrait pour le risque a pris un nouveau coup", a résumé Kit Juckes, analyste de Société Générale.L'euro a ainsi particulièrement souffert face au yen qui, de son côté, s'est apprécié face à toutes les principales devises après que Donald Trump a évoqué un possible report du sommet prévu avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.Le yen est considéré par les investisseurs comme une valeur refuge et son cours a tendance à grimper en période d'incertitudes.La situation politique en Italie joue également dans le sentiment d'aversion au risque et pénalise la monnaie unique, a ajouté Fawad Razaqzada, analyste pour Forex.comLe président Sergio Mattarella a convoqué mercredi pour 15H30 GMT Giuseppe Conte, potentiel Premier ministre proposé par la coalition dirigée par le M5S (antisystème) et la Ligue (extrême droite).Le programme de cette coalition prévoit notamment des baisses drastiques d'impôts, l'instauration d'un revenu de citoyenneté et l'abaissement de l'âge de la retraite dans le deuxième pays au monde le plus vieux par l'âge moyen.De son côté, la livre britannique a chuté après la publication des chiffres de l'inflation, qui s'est établie en avril à 2,4% sur un an, son plus bas niveau depuis mars 2017.La devise britannique valait ainsi vers 12H00 GMT 1,3306 dollar, son plus bas niveau depuis mi-décembre.Vers 14H00 GMT, l'or s'échangeait à 1.289,50 dollars, contre 1.291,15 la veille.Le bitcoin évoluait à 7.906,67 dollars, contre 8.108,52 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,3914 yuans pour un dollar contre 6,3675 yuans pour un dollar mardi à 15H30 GMT.Cours de mercredi Cours de mardi---------------------------------------14H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1705 1,1779EUR/JPY 128,88 130,62EUR/CHF 1,1624 1,1693EUR/GBP 0,8770 0,8770USD/JPY 110,08 110,90USD/CHF 0,9931 0,9928GBP/USD 1,3348 1,3432bur-ktr/js/tes(AWP / 23.05.2018 16h17)