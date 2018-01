L'euro recule face au dollar, le yen se renforce

New York (awp/afp) - L'euro baissait face au dollar mardi, poursuivant un repli surtout technique après les sommets atteints la semaine dernière, tandis que le yen se renforçait après un ajustement de la Banque du Japon.Vers 22H00 GMT (23H00 HEC), l'euro valait 1,1936 dollar, contre 1,1967 dollar lundi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne perdait également du terrain face à la devise japonaise, à 134,42 yens pour un euro contre 135,34 yens la veille.Le billet vert baissait lui aussi face à la monnaie nipponne, à 112,62 yens pour un dollar contre 113,09 yens lundi soir.Après trois semaines consécutives de baisse de la monnaie américaine face à un panier représentant les principales devises, le dollar "a, au vu de la bonne tenue de l'économie américaine, sans doute été un peu trop vendu", a estimé Mazeen Issa de TD Securities."Après avoir atteint le seuil symbolique des 1,20 dollar pour un euro, certains investisseurs ont voulu se repositionner pour bien entamer l'année", a-t-il ajouté.L'euro de son côté a continué à se replier malgré l'annonce d'un nouveau recul du taux de chômage dans la zone euro en novembre à 8,7%, son plus faible niveau en neuf ans."Les courtiers se demandent si la devise n'est pas devenue trop onéreuse au goût de la BCE (Banque centrale européenne)", a relevé Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities.La baisse de l'euro depuis le début de la semaine pourrait être le signe que les investisseurs commencent à craindre que la BCE se mette à s'inquiéter de la force de l'euro, "car un euro cher pourrait mettre en danger les perspectives de croissance de la zone euro", a-t-il ajouté.Mais "avec une amélioration des conditions économiques en Europe qui aident l'euro et des perspectives pour le dollar toujours bancales du fait des inquiétudes liées à (la faiblesse de) l'inflation aux États-Unis", la tendance reste résolument haussière pour la monnaie unique face au billet vert, a estimé Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.Les investisseurs décortiqueront jeudi le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE en quête d'indices sur les perspectives monétaires de l'institution, même si son président, Mario Draghi, a clairement dit que la banque centrale ne relèverait pas ses taux d'intérêt avant fin 2018.La monnaie japonaise de son côté se renforçait après l'annonce par la Banque du Japon d'une légère réduction de ses achats mensuels d'obligations à long terme."Cette décision principalement technique est conforme à des ajustements similaires déjà effectués par la BoJ", a relevé Omer Esiner de Commonwealth Foreign Exchange. "Mais elle a un peu surpris les cambistes et a alimenté les spéculations sur la possibilité que la banque du Japon cherche un moyen de sortir de ses politiques monétaires accommodantes", a-t-il ajouté.La devise japonaise profite également, selon March Chandler de Brown Brothers Harrisman, "de la vente de positions combinant paris sur une hausse de l'euro et sur une baisse du yen" après une nette progression de la monnaie unique depuis mi-décembre.Vers 22H00 GMT, la livre britannique restait quasi stable face à la monnaie unique européenne, à 88,16 pence pour un euro, et baissait face au billet vert, à 1,3540 dollar pour une livre.La devise suisse perdait du terrain face à l'euro, à 1,1733 franc suisse pour un euro, ainsi que face à la devise américaine, à 0,9830 franc pour un dollar.La monnaie chinoise a terminé en baisse face au billet vert, à 6,5297 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,4998 yuans lundi à 15H10 GMT. Vendredi, le cours du renminbi (autre nom du yuan) avait terminé à 6,4885 yuans, son niveau le plus fort en fin d'échanges depuis fin avril 2016.L'once d'or a fini à 1.311 dollars au fixing du soir, contre 1.319,95 dollars lundi.Le bitcoin valait 14.600,48 dollars contre 14.932,05 dollars lundi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi-------------------------------22H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,1936 1,1967EUR/JPY 134,42 135,34EUR/CHF 1,1733 1,1696EUR/GBP 0,8816 0,8821USD/JPY 112,62 113,09USD/CHF 0,9830 0,9773GBP/USD 1,3540 1,3567acd-jum/pb(AWP / 09.01.2018 22h56)