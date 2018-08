L'euro recule un peu face au dollar alors que la Fed garde son cap

New York (awp/afp) - L'euro reculait légèrement mercredi face au dollar après une décision sans surprise de la banque centrale américaine (Fed) et un rapport encourageant sur l'emploi aux Etats-Unis.Vers 19H00 GMT (21H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1673 dollar, contre 1,1691 dollar mardi vers 21H00 GMT.La devise européenne était en recul face à la monnaie nipponne à 130,11 yens, contre 130,79 yens mardi soir.Le dollar était en baisse face au yen à 111,47 yens, contre 111,86 yens mardi soir.Le billet vert a maintenu sa progression face aux principales devises après la publication d'un communiqué de la Fed montrant que l'institution, qui a déjà relevé ses taux deux fois depuis le début de l'année, n'avait pas décidé de les modifier une nouvelle fois dans l'immédiat.La Fed a aussi insisté sur la "forte" croissance de l'activité de l'économie américaine, signalant la probabilité d'une prochaine hausse du coût du crédit."Le communiqué diffère peu de la précédente communication de la Fed en juillet et correspond dans les grandes lignes à l'optimisme dégagé par le président Jerome Powell lors de ses auditions devant le Congrès", a souligné Omer Esiner de Commonwealth Foreign Exchange.La banque centrale "n'a pas apporté de nouveaux commentaires sur la viabilité de la croissance au rythme actuel et n'a pas mentionné le possible impact des tensions commerciales", a remarqué de son côté Ian Shepherdson, économiste pour Pantheon Macroeconomics."Le dollar et les marchés financiers ont peu bougé juste après l'annonce de la Fed, qui modifie peu la perspective d'avoir deux hausses supplémentaires des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année et probablement des hausses à chaque trimestre en 2019", a avancé M. Esiner.Une hausse des taux directeurs rend une monnaie plus attractive et donc plus rémunératrice pour les cambistes."Les marchés vont maintenant tourner leur attention vers le rapport mensuel sur l'emploi en juillet attendu vendredi", a prédit M. Esiner. "S'il montre un nouveau mois de fortes embauches et d'augmentation des salaires, cela confortera les attentes de deux hausses supplémentaires" d'ici fin 2018.Le rapport ADP diffusé mercredi allait dans ce sens: selon ces chiffres, le secteur privé a en juillet procédé à 219.000 nouvelles embauches, alors que les analystes misaient sur 175.000 nouveaux postes.Le taux de chômage aux Etats-Unis est actuellement à 4% et il pourrait retomber à 3,9%, selon les prévisions des analystes.Dans la nuit, "les inquiétudes autour de la guerre commerciale ont dopé la demande de dollar", a par ailleurs relevé Mike van Dulken, pour Accendo Market. Selon le Washington Post, le président américain Donald Trump envisage désormais une taxe de 25% sur 200 milliards de biens chinois importés, contre 10% évoqués jusque-là.Jeudi, ce sera au tour de la Banque d'Angleterre de dévoiler sa dernière décision de politique monétaire. Selon les commentateurs, elle devrait très probablement opter pour une hausse de son taux directeur de 0,25 point.Vers 19H00 GMT, l'once d'or valait 1.219,66 dollars, contre 1.224,24 dollars mardi à 21H00 GMT.La monnaie chinoise a terminé à 6,8230 yuans pour un dollar contre 6,8168 yuans pour un dollar mardi soir.Le bitcoin s'échangeait à 7.540,01 dollars, contre 7.689,43 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.Cours de mercredi Cours de mardi-----------------------------------19H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1673 1,1691EUR/JPY 130,11 130,79EUR/CHF 1,1569 1,1579EUR/GBP 0,8886 0,8909USD/JPY 111,47 111,86USD/CHF 0,9911 0,9903GBP/USD 1,3136 1,3124bur-jum/alb/bp(AWP / 01.08.2018 21h16)