L'euro recule un peu face au dollar toujours soutenu par la Fed

Londres (awp/afp) - L'euro reculait un peu face au dollar dans un marché peu animé vendredi, les cambistes commençant à digérer les derniers chiffres sur l'inflation en zone euro avant la publication d'un rapport de la Fed.Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), la monnaie unique européenne valait 1,2312 dollar, contre 1,2330 dollar jeudi vers 22H00 GMT.Le devise européenne était quasi stable face à la monnaie nippone, à 131,58 yens contre 131,64 yens jeudi.Le dollar montait face à la devise japonaise, à 106,88 yens contre 106,75 yens la veille."Les investisseurs ont du mal à se mettre les idées en place, le message de la Fed vis-à-vis de la normalisation de sa politique monétaire n'ayant pas d'angle marqué", a expliqué Naeem Aslam, analyste chez Think Markets UK."Le dollar a néanmoins tendance à être soutenu, des spéculateurs tablant sur une Fed offensive cette année" pour resserrer sa politique monétaire, a-t-il ajouté.Les cambistes commençaient simplement à digérer la publication vendredi matin de la deuxième estimation officielle sur l'inflation en zone euro en janvier - qui a été confirmée à 1,3% sur un an, contre 1,4% en décembre."La faiblesse de l'euro de cette semaine pourrait se prolonger si les données montrent que la hausse des prix a été plus lente", avait prévenu Miles Eakers, analyste chez Centtrip, juste avant la diffusion des chiffres.Plus tard dans la journée, les investisseurs regarderont aussi le rapport bi-annuel de la banque centrale américaine (Fed) sur la politique monétaire.Peu avant 10H00 GMT, la monnaie chinoise montait face au billet vert, à 6,3363 yuans pour un dollar, contre 6,3527 yuans jeudi soir.L'once d'or était quasi inchangée à 1.328,09 dollars, contre 1.328,35 dollars au fixing de jeudi soir.Le bitcoin valait 10.107,52 dollars contre 9.915,68 dollars jeudi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de vendredi Cours de jeudi-------------------------------10H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2312 1,2330EUR/JPY 131,58 131,64EUR/CHF 1,1497 1,1502EUR/GBP 0,8805 0,8835USD/JPY 106,88 106,75USD/CHF 0,9338 0,9329GBP/USD 1,3976 1,3956pn/jbo/pid(AWP / 23.02.2018 11h33)