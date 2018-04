L'euro regagne un peu de terrain un face au dollar dans un marché peu animé

Tokyo (awp/afp) - L'euro regagnait un peu de terrain lundi face au dollar dans un marché peu animé en raison de la fermeture de nombreuses places financières à l'occasion du week-end pascal et alors que Pékin a déclenché des mesures punitives contre 128 produits américains.Vers 09H00 GMT (11H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2331 dollar contre 1,2324 dollar vendredi vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne montait également un petit peu face à la devise japonaise à 131,07 yens, contre 130,97 yens la veille à 21H00 GMT.Le billet vert restait stable face à la monnaie nipponne à 106,30 yens, contre 106,28 yens pour un dollar la veille au soir.Les investisseurs vont tenter de trouver un cap dans les nombreuses statistiques qui vont s'égrener au cours d'une semaine écourtée par le lundi de Pâques et qui s'achèvera avec le rapport mensuel sur l'emploi américain vendredi.Point d'orgue de la semaine à venir, ces chiffres seront toutefois précédés par d'autres publications, donnant une indication de la santé économique des deux côtés de l'Atlantique. Ainsi, les Etats-Unis dévoileront notamment l'activité dans les services, tandis que la zone euro fera connaître les chiffres de l'inflation pour mars.Les marchés resteront aussi attentifs aux derniers rebondissements de la guerre commerciale qui oppose la Chine aux Etats-Unis.Pékin a déclenché lundi des mesures punitives contre 128 produits américains, en réponse à l'annonce par Donald Trump de droits de douane sur l'acier et l'aluminium importés aux Etats-Unis.Les fruits et le porc sont notamment dans le collimateur des autorités chinoises. Ces mesures font suite à plusieurs semaines de tensions bilatérales, qui alimentent la crainte d'un conflit commercial ouvert entre les deux géants économiques mondiaux.L'administration Trump avait décidé début mars l'imposition de droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium au nom de la "sécurité nationale". Un argument considéré lundi par le ministère chinois du Commerce comme "un abus" des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).La monnaie chinoise valait 6,2821 yuans pour un dollar, contre 6,2755 yuans pour un dollar vendredi vers 15H30 GMT.Le bitcoin valait 7.057,82 dollars, contre 6.852,51 dollars vendredi à 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de lundi Cours de vendredi---------------------------------09H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2331 1,2324EUR/JPY 131,07 130,97EUR/CHF 1,1754 1,1753EUR/GBP 0,8766 0,8790USD/JPY 106,30 106,28USD/CHF 0,9532 0,9540GBP/USD 1,4067 1,4015bur-mcj/mcj/spi(AWP / 02.04.2018 11h34)