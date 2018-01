L'euro remonte face au dollar après la Fed

Paris (awp/afp) - L'euro montait face au dollar jeudi, dans un marché attentiste après la publication de minutes de la banque centrale américaine (Fed) et avant la publication jeudi et vendredi de statistiques sur l'emploi américain.Vers 07H00 GMT (08H00 à Paris), l'euro valait 1,2028 dollar contre 1,2014 dollar mercredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise, à 135,37 yens contre 135,17 yens mercredi soir.Le billet vert se stabilisait face à la monnaie nipponne, à 112,54 yens contre 112,52 yens la veille.Les volumes d'échanges s'étaient étoffés mercredi, les investisseurs étant de retour après les congés pour la nouvelle année, ont observé des analystes.Les membres de la Fed se sont montrés plutôt divisés sur l'évolution des taux d'intérêt en 2018 lors de leur dernière réunion monétaire, où ils se sont aussi interrogés sur l'ampleur de l'impact des réductions d'impôts, selon un compte-rendu publié mercredi.Selon des analystes, ces commentaires maintiennent toutefois la perspective de voir la Fed monter ses taux trois fois cette année.Les investisseurs attendaient la publication jeudi des données pour décembre sur l'emploi dans le secteur privé aux États-Unis et surtout vendredi du rapport officiel mensuel sur l'emploi et le chômage dans la première économie mondiale, un indicateur majeur pour jauger sa santé économique.Pour les analystes, si les salaires progressent, cela sera le déclencheur d'une normalisation plus poussée de la Fed sur les taux.Les incertitudes sur les perspectives monétaires de la Fed sont renforcées par le fait qu'un changement va s'opérer à la tête de l'institution en début d'année, Jerome Powell devant prendre la suite de Janet Yellen début février.Le dollar demeurait sur une tendance baissière. "La récente performance du dollar a été médiocre, (la monnaie américaine) ne parvenant pas à tirer parti de l'adoption de la réforme fiscale tant attendue aux États-Unis, ni des besoins en financement de fin d'année", a relevé Lee Hardman, analyste chez MUFG.De son côté, l'euro tirait parti d'une tendance globalement positive depuis près de deux mois et était aidé par un nouveau bon indicateur en Allemagne publié mercredi. Le chômage en Allemagne est tombé à son niveau le plus bas depuis la réunification, ce qui met en lumière la robustesse de la plus grosse économie de la zone euro.Vers 07H00 GMT, la livre britannique baissait face à la monnaie unique européenne, à 88,95 pence pour un euro, et montait face au billet vert, à 1,3522 dollar pour une livre.La devise suisse baissait face à l'euro, à 1,1748 franc suisse pour un euro, et montait face à la devise américaine, à 0,9767 franc pour un dollar.La monnaie chinoise valait 6,5039 yuans pour un dollar contre 6,5030 yuans mercredi vers 15H25 GMT.Le bitcoin valait 14.917,23 dollars contre 15.029,47 dollars mercredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de jeudi Cours de mercredi----------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2028 1,2014EUR/JPY 135,37 135,17EUR/CHF 1,1748 1,1739EUR/GBP 0,8895 0,8890USD/JPY 112,54 112,52USD/CHF 0,9767 0,9771GBP/USD 1,3522 1,3515afp/al(AWP / 04.01.2018 08h30)