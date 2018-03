L'euro remonte face au dollar avant la décision de la Fed

Paris (awp/afp) - L'euro remontait face au dollar mercredi dans un marché attentiste avant les résultats d'une réunion de la banque centrale américaine (Fed), les cambistes anticipant une hausse de taux et la possible révision des perspectives économiques et monétaires de l'institution.Vers 07H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2273 dollar contre 1,2242 dollar mardi à 22H00 GMT.La monnaie unique européenne progressait aussi face à la devise japonaise, à 130,58 yens pour un euro contre 130,42 yens mardi soir.Le billet vert perdait du terrain face à la monnaie nipponne, à 106,40 yens pour un dollar contre 106,53 yens la veille au soir.Le marché attendait les résultats de la réunion de la Fed qui doit se terminer dans la journée et pour laquelle les marchés anticipent une hausse des taux d'un quart de point, la sixième depuis que l'institution a commencé son programme de resserrement monétaire en 2015.Mais l'enjeu principal de cette réunion réside davantage dans les termes qui seront employés par Jerome Powell, dont ce sera la première réunion en tant que gouverneur de la Fed. Les investisseurs surveilleront donc la déclaration politique et la conférence, à la recherche d'indices pour savoir si la Fed augmentera ses taux trois ou quatre fois cette année.Selon les analystes, le billet vert pourrait être exposé à un risque de baisse si M. Powell se montre moins volontariste qu'attendu. Mais une trajectoire de taux plus importante avec quatre augmentations renforcerait l'attrait du dollar.L'institution prévoit actuellement trois relèvements en 2018, mais elle pourrait éventuellement envisager une quatrième hausse destinée à éviter la surchauffe de l'économie américaine. Une hausse des taux rend le billet vert plus rémunérateur et donc plus attractif.La monnaie chinoise valait 6,3315 yuans pour un dollar contre 6,3341 yuans pour un dollar mardi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 9.087,52 dollars contre 8.920,32 dollars mardi à 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mercredi Cours de mardi-----------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2273 1,2242EUR/JPY 130,58 130,42EUR/CHF 1,1718 1,1709EUR/GBP 0,8754 0,8746USD/JPY 106,40 106,53USD/CHF 0,9548 0,9565GBP/USD 1,4020 1,3998afp/rp(AWP / 21.03.2018 08h49)