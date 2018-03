L'euro remonte face au dollar avant la décision de la Fed

Bien lire que les taux de la veille sont arrêtés à 21H00 GMT et non plus 22H00 depuis un récent changement d'heure aux Etats-UnisLondres (awp/afp) - L'euro remontait mercredi face au dollar, les investisseurs restant prudents, incertains du ton qu'emploiera le nouveau gouverneur de la banque centrale américaine (Fed) après une réunion de deux jours de l'institution.Vers 15H30 GMT (16H30 heure de Paris), l'euro valait 1,2292 dollar contre 1,2242 dollar mardi à 21H00 GMT.La monnaie unique européenne progressait aussi face à la devise japonaise, à 130,55 yens pour un euro contre 130,42 yens mardi soir.Le billet vert perdait du terrain face à la monnaie nipponne, à 106,23 yens pour un dollar contre 106,53 yens la veille au soir.Le marché attendait les résultats de la réunion de la Fed qui doit se terminer après la clôture européenne et pour laquelle les marchés anticipent une hausse des taux d'un quart de point, la sixième depuis que l'institution a commencé son programme de resserrement monétaire en 2015.Pour plusieurs analystes, le cours du dollar a d'ores et déjà intégré cette hausse et réagira plutôt au ton et aux termes employés par Jerome Powell, dont ce sera la première réunion en tant que gouverneur de la Fed, pour savoir si la banque centrale américaine augmentera ses taux trois ou quatre fois cette année."Les commentaires que nous avons de responsables (de la Fed) montrent que certains anticipent désormais un quatrième relèvement cette année", a expliqué Craig Erlam de Oanda, qui estime que "le nombre de membres qui se seront ralliés à cette hypothèse déterminera la réaction du marché".Une hausse des taux rend le billet vert plus rémunérateur et plus attractif, donc les cambistes achètent des dollars en anticipation.A l'inverse, le billet vert pourrait reculer si M. Powell se montre moins volontariste qu'attendu.Selon M. Erlam, le nouveau gouverneur de la Fed sera aussi probablement interrogé sur les risques de guerre commerciale, alors que Donald Trump a récemment promulgué des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium.Du côté de la livre britannique, la publication de données sur le taux de chômage au Royaume-Uni, au plus bas depuis 1975, et sur une progression des salaires plus forte qu'attendu, a porté la monnaie britannique à de nouveaux sommets face à l'euro.Vers 11H45 GMT, la livre a atteint son niveau le plus fort depuis début février à un euro pour 87,23 pence. Il y a deux jours, la livre avait déjà fortement progressé à la suite d'un accord sur la période de transition post-Brexit.Vers 15H30 GMT, la monnaie chinoise a fini à 6,3232 yuans pour un dollar contre 6,3341 yuans pour un dollar mardi à 15H30 GMT.L'once d'or coûtait 1.321,35 dollars au fixing du soir contre 1.311,00 dollars la veille.Le bitcoin valait 9.157,08 dollars contre 8.920,32 dollars mardi à 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mercredi Cours de mardi-----------------------------------15H30 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2292 1,2242EUR/JPY 130,55 130,42EUR/CHF 1,1711 1,1709EUR/GBP 0,8735 0,8746USD/JPY 106,23 106,53USD/CHF 0,9525 0,9565GBP/USD 1,4074 1,3998bur-ktr/js/nth(AWP / 21.03.2018 16h45)