L'euro remonte un peu face à un dollar renforcé par les minutes de la Fed

Londres (awp/afp) - L'euro était en hausse jeudi matin face au dollar, qui avait gagné du terrain la veille après que la Réserve fédérale américaine (Fed) s'est montrée optimiste sur l'économie des Etats-Unis mercredi.Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,2297 dollar contre 1,2284 dollar mercredi vers 22H00 GMT.L'euro baissait en revanche face à la devise japonaise, à 131,98 yens pour un euro contre 132,39 mercredi soir.Le billet vert reculait lui aussi face à la monnaie nipponne, à 107,33 yens pour un dollar contre 107,78 yens la veille."Les investisseurs se sont adaptés à l'optimisme de la Fed, qui risque de devoir relever ses taux plus vite que prévu pour contrer l'inflation", ont commenté les analystes de Accendo Markets.Mercredi soir, le dollar avait dans un premier temps perdu du terrain, le marché estimant que les minutes de la Fed montraient des responsables moins offensifs que prévu, avant de rapidement se ressaisir."Selon nous, les minutes de la Fed ont été écrites avant la hausse du salaire horaire américain observée en janvier et l'accord budgétaire autorisant le congrès à puiser dans un fonds de la Fed pour amoindrir son déficit", a estimé Rodrigo Catril, analyste à la National Australia Bank."Il y a donc de bonnes chances que la Fed adopte une position encore plus agressive", a-t-il ajouté.Toute hausse des taux de la Fed rend le billet vert plus rémunérateur et donc plus attractif pour les investisseurs.Du côté de l'euro, les analystes attendaient la publication dans la journée des minutes de la Banque centrale européenne (BCE).Alors que la monnaie européenne recule globalement face au dollar depuis une semaine, "tout indice que la santé de l'économie européenne est vue par la BCE comme une opportunité pour resserrer sa politique monétaire très accommodante pourrait faire remonter l'euro", a commenté Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities.Vers 10H00 GMT, la monnaie chinoise reculait face au billet vert, à 6,3625 yuans pour un dollar, contre 6,3376 yuans mercredi soir, après une semaine de congé en Chine en raison du Nouvel an lunaire.L'or s'échangeait pour 1.323,82 dollars l'once, contre 1.330,50 dollars au fixing de mardi soir.Le bitcoin valait 10.145,50 dollars contre 10.286,84 dollars mercredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de jeudi Cours de mercredi----------------------------------10H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2297 1,2284EUR/JPY 131,98 132,39EUR/CHF 1,1539 1,1535EUR/GBP 0,8850 0,8825USD/JPY 107,33 107,78USD/CHF 0,9379 0,9390GBP/USD 1,3894 1,3918bur-js/pn/pid(AWP / 22.02.2018 11h46)