L'euro remonte un peu face au dollar en attendant la deuxième audition de Powell

Tokyo (awp/afp) - L'euro remontait un peu face au dollar jeudi après une journée de baisse dans la foulée du discours optimiste du nouveau président de la banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell qui doit s'exprimer devant le Sénat, jeudi.Vers 07H00 GMT (21H00 HEC), l'euro valait 1,2205 dollar contre 1,2189 dollar mercredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne s'appréciait également face à la devise japonaise, à 130,29 yens pour un euro contre 130,08 yens mercredi soir.Le billet vert était quant à lui quasi stable face à la monnaie nipponne, à 106,74 yens pour un dollar contre 106,68 yens la veille."Alors que le dollar continue de profiter du discours de Powell, il sera intéressant de voir" comment le billet vert se comportera s'il est moins optimiste dans sa prochaine intervention, note Stephen Innes, chef de la division Asie-Pacifique à Oanda.L'euro avait également pâti mercredi du ralentissement de l'inflation à 1,2% en février contre 1,3% en janvier loin de l'horizon de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE). Pour atteindre cet objectif, la BCE risque de devoir maintenir son programme très accommodant, ce qui rend l'euro moins rémunérateur et moins attractif pour les investisseurs."Le passage sous la barre des 1,22 (pour la paire euro-dollar) pourrait tirer l'euro un peu plus vers le bas", prédit Stephen Innes.Jeudi, les investisseurs attendaient la deuxième partie de l'audition de M. Powell, devant le Sénat cette fois, et plusieurs indicateurs économiques américains."L'intervention du patron de la Fed qui devrait être similaire à celle de mardi et les statistiques sur les dépenses des ménages notamment pourraient tirer les taux d'intérêt américains à long terme vers le haut", analyse le cabinet Mizuho Securities."On doit garder à l'esprit que davantage de volatilité pourrait déstabiliser les marchés", ajoute-t-il.La monnaie chinoise a terminé en légère baisse face au billet vert, à 6,3399 yuans pour un dollar contre 6,3311 yuans pour un dollar la veille.Vers 20H00 GMT, le bitcoin valait 10.374,15 dollars contre 10.538,02 dollars mercredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de jeudi Cours de mercredi---------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2205 1,2194EUR/JPY 130,29 130,08EUR/CHF 1,1529 1,1518EUR/GBP 0,8864 0,8862USD/JPY 106,74 106,68USD/CHF 0,9446 0,9446GBP/USD 1,3769 1,3760bur-pid/spi(AWP / 01.03.2018 08h24)