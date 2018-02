L'euro repart à la baisse face à un dollar revigoré par Jerome Powell

Londres (awp/afp) - L'euro repartait à la baisse mardi face à un dollar revigoré par des bonnes données économiques et des commentaires encourageants du nouveau président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell devant le Congrès américain.Vers 17H00 GMT (18H00 HEC), l'euro valait 1,2246 dollar contre 1,2317 dollar lundi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne perdait également un peu de terrain face à la devise japonaise, à 131,58 yens pour un euro contre 131,70 yens lundi soir.Le billet vert s'appréciait face à la monnaie nipponne, à 107,45 yens pour un dollar contre 106,93 yens la veille.Le président de la banque centrale américaine Jerome Powell a dressé un tableau optimiste de l'économie des États-Unis et confirmé que l'institution allait poursuivre la hausse graduelle de ses taux d'intérêt, à l'occasion de sa première audition en tant que patron de la Fed par la Commission des services financiers de la Chambre des représentants."Le dollar a été plus que ravi" d'entendre les propos de M. Powell, a observé Connor Campbell, analyste chez Spreadex."Ses commentaires, dans l'ensemble conformes à la ligne laissée par Janet Yellen (à laquelle il a succédé en début de mois, ndlr), laissent trois hausses de taux sur la table pour 2018, n'en déplaise à ceux qui pensaient que M. Powell pourrait se montrer plus prudent pour sa première apparition sous les projecteurs", a expliqué M. Campbell.La hausse des taux d'intérêt de la Fed rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les investisseurs.Le billet vert tirait aussi parti d'une nouvelle amélioration de la confiance des consommateurs aux États-Unis, qui s'est établie en février à son niveau le plus élevé depuis fin 2000.La monnaie chinoise a terminé en légère baisse face au billet vert, à 6,3169 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,3161 yuans lundi à la même heure.L'once d'or a fini à 1.325,75 dollars au fixing du soir, contre 1.333,50 dollars lundi.Vers 17H00 GMT, le bitcoin valait 10.633,44 dollars contre 10.380,30 dollars lundi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi-------------------------------17H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2246 1,2317EUR/JPY 131,58 131,70EUR/CHF 1,1500 1,1553EUR/GBP 0,8807 0,8818USD/JPY 107,45 106,93USD/CHF 0,9390 0,9380GBP/USD 1,3904 1,3968acd/js/az(AWP / 27.02.2018 18h02)