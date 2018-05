L'euro repart à la baisse face au dollar alors que l'Italie inquiète

Londres (awp/afp) - L'euro a repris sa chute face au dollar mercredi, touchant un nouveau plus bas depuis fin 2017, après une confirmation du ralentissement de l'inflation en zone euro et alors que l'Italie inquiète.Vers 14H00 GMT (16H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1799 dollar contre 1,1838 mardi à 21H00 GMT. Une heure plus tôt, la monnaie unique était tombée à 1,1764 dollar, un nouveau plus bas depuis mi-décembre, après celui de la veille.La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise à 130,02 yens, contre 130,63 yens mardi soir.Le billet vert reculait aussi face à la monnaie nipponne à 110,19 yens, contre 110,35 yens mardi.L'euro était "sous une pression accrue à cause de l'incertitude politique qui pèse en Italie et du récent ralentissement en zone euro", a résumé Fawad Razaqzada, analyste pour Forex.com.Plus tôt dans la journée, l'Office européen de statistiques Eurostat a confirmé un ralentissement du taux d'inflation annuel de la zone euro à 1,2% en avril, contre 1,3% en mars, au lendemain d'une confirmation de la croissance à 0,4% pour le premier trimestre."Clairement, l'inflation est l'une des premières inquiétudes de la BCE", la Banque centrale européenne, a jugé Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities."Cela semble contre-intuitif de commencer le resserrement avant que l'inflation n'ait atteint la cible des 2% et une telle approche pourrait bien engendrer une nouvelle récession", a renchéri Miles Eakers, analyste pour Centtrip, ajoutant que trop attendre pourrait aussi créer une nouvelle crise financière.L'institution vise une inflation autour des 2% mais peine à atteindre sa cible malgré une politique monétaire ultra-accommodante.Sans inflation, la BCE pourrait être tentée de repousser sa normalisation et sa remontée de taux, rendant de fait la monnaie unique moins attractive pour les cambistes.Côté politique, la situation en Italie continuait de peser sur l'euro, alors qu'une ébauche de contrat de gouvernement entre la Ligue (extrême droite) et le M5S (populiste) a fait l'objet d'une fuite dans les médias. Celui-ci évoque notamment une sortie de l'euro, la renégociation des traités européens et l'annulation de 250 milliards d'euros sur la dette italienne.Si les deux partis ont souligné que la version sur laquelle ils travaillaient à présent est radicalement différente, "l'Italie fait peur", ont jugé les analystes de Saxo Banque.De son côté, le billet vert restait soutenu par des chiffres économiques solides aux Etats-Unis et par une remontée des taux sur le marché des bons du Trésor.La production industrielle a progressé un peu plus que prévu par les analystes en avril à 0,7%La veille, la publication des ventes au détail avait fait état d'une augmentation de 0,3% en avril et d'une révision à la hausse pour mars, à 0,8% contre 0,6% précédemment.Le rendement des bons du Trésor à 10 ans continuait d'évoluer au-dessus des 3% après être monté mardi jusqu'à 3,09%, son plus haut niveau depuis 2011.Vers 14H00 GMT, l'or valait 1.291,24 dollars, contre 1.290,52 dollars mardi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 8.176,51 dollars, contre 8.518,75 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise a terminé à 6,3719 yuans pour un dollar, contre 6,3775 yuans pour un dollar mardi à 15H30 GMT.Cours de mercredi Cours de mardi---------------------------------------14H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1799 1,1838EUR/JPY 130,02 130,63EUR/CHF 1,1788 1,1853EUR/GBP 0,8740 0,8764USD/JPY 110,19 110,35USD/CHF 0,9990 1,0013GBP/USD 1,3499 1,3502bur-ktr/jbo/tes(AWP / 16.05.2018 16h10)