L'euro repart en petite baisse face à un dollar toujours affaibli

Londres (awp/afp) - L'euro repartait en petite baisse face au dollar mercredi, le billet vert reprenant son souffle après avoir souffert la veille de données économiques américaines décevantes et d'un regain d'inquiétude politique aux États-Unis.Vers 10H35 GMT (11H35 HEC), l'euro valait 1,2368 dollar contre 1,2390 dollar mardi vers 22H00 GMT et 1,2334 dollar lundi soir.La monnaie unique européenne baissait également face à la devise japonaise, à 131,75 yens pour un dollar contre 132,05 yens la veille au soir.Le billet vert se stabilisait face à la monnaie nipponne, à 106,53 yens pour un dollar contre 106,58 yens mardi."Le dollar a subi un double revers mardi", a observé Lee Hardman, analyste chez MUFG."Tout d'abord, le dollar a été mis sous pression des données plus faibles qu'attendu sur l'inflation en février", qui ont "atténué les craintes de voir l'inflation accélérer plus qu'attendu", a poursuivi l'analyste."Pour l'instant, il n'y a pas de preuve d'un risque de surchauffe de l'économie américaine", alors la Réserve fédérale américaine (Fed) devrait s'en tenir aux trois hausses de taux prévues cette année, a expliqué M. Hardman.Mercredi, les cambistes décortiqueront les prix à la production et les ventes au détail pour février aux États-Unis, en quête de nouveaux indices sur la santé de la première économie mondiale.Par ailleurs, les cambistes restaient attentifs à la situation politique aux États-Unis, après que le limogeage surprise du secrétaire d'État américain Rex Tillerson par un tweet du président Donald Trump a ajouté mardi aux déboires du dollar.Les analystes estiment que ce remplacement pourra soutenir les volontés protectionnistes de M. Trump dans la mesure où Mike Pompeo, son successeur et l'actuel directeur de la CIA, a la réputation d'avoir un positionnement plus dur sur le plan commercial.Donald Trump a formalisé jeudi dernier sa décision d'imposer des taxes à l'importation de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium. Elles doivent entrer en vigueur d'ici une dizaine de jours.Il y a seulement une semaine, le conseiller économique de la Maison Blanche Gary Cohn avait claqué la porte, en désaccord avec la décision du président.Vers 10H35 GMT, la monnaie chinoise s'appréciait face au billet vert, à 6,3152 yuans pour un dollar contre 6,3217 yuans pour un dollar mardi à 15H30 GMT.L'once d'or valait 1.325,11 dollars, contre 1.322,75 dollars mercredi au fixing du soir.Le bitcoin valait 8.718,76 dollars, contre 9.062,92 dollars mardi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mercredi Cours de mardi----------------------------------10H35 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,23XX 1,2390EUR/JPY 132,XX 132,05EUR/CHF 1,1698 1,1697EUR/GBP 0,8871 0,8874USD/JPY 106,55 106,58USD/CHF 0,9437 0,9441GBP/USD 1,3973 1,3962bur-acd/php(AWP / 14.03.2018 11h45)