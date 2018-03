L'euro repart en petite hausse face à un dollar toujours revigoré

Londres (awp/afp) - L'euro montait un peu face au dollar jeudi, aidé par des spéculations monétaires en zone euro mais le billet vert restait aidé par un bon indicateur dans un marché attentif à une audition du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell.Vers 17H00 GMT (18H00 HEC), l'euro valait 1,2213 dollar - après être tombé vers 15H05 GMT à 1,2155 dollar, son niveau le plus faible depuis mi-janvier - contre 1,2194 dollar mercredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne se reprenait également face à la devise japonaise, à 130,65 yens pour un euro - après être tombée en début d'échanges asiatiques à 129,85 yens, au plus bas depuis mi-septembre 2017 - contre 130,08 yens mercredi soir.Le billet vert aussi gagnait du terrain face à la monnaie nipponne, à 106,97 yens pour un dollar contre 106,68 yens la veille.Le dollar a brièvement profité jeudi de l'annonce d'une hausse inattendue de l'activité manufacturière aux États-Unis en février, à 60,8% contre 59,1% en janvier et alors que les analystes tablaient sur un recul à 58,4%, ont observé des analystes.Mais les cambistes concentraient de nouveau leur attention sur le Congrès américain, où Jerome Powell était entendu par une Commission du Sénat, deux jours après une première audition devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants.Le dollar s'est trouvé revigoré depuis cette première audition mardi au cours de laquelle M. Powell s'est montré plus confiant qu'attendu sur les perspectives de la première économie mondiale.Ces propos "ont alimenté les spéculations sur la possibilité de voir la Fed relever ses taux d'intérêt quatre fois cette année, ce qui porterait le dollar", a expliqué Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.En effet, la hausse des taux d'intérêt américains rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les investisseurs qui cherchent à effectuer des achats à bon compte dans l'attente d'une telle action.Pour l'instant, la Fed prévoit de relever ses taux trois fois cette année, comme en 2017, mais la bonne santé de la première économie mondiale laisse à penser que l'institution pourrait procéder à un quatrième resserrement monétaire en 2018.Mais selon certains courtiers, l'attention des cambistes se tournait de façon inattendue aussi vers la zone euro jeudi, l'euro recevant un coup de pouce d'informations de presse selon lesquelles la Banque centrale européenne (BCE) pourrait effacer certains éléments de langage accommodant du communiqué qui accompagnera sa décision monétaire de la semaine prochaine.La monnaie chinoise a terminé en baisse face au billet vert, à 6,3582 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,3311 yuans mercredi à la même heure.L'once d'or a fini à 1.307,75 dollars au fixing du soir - avant de tomber à 1.302,85 dollars, son niveau le plus faible en deux mois - contre 1.317,85 dollars mercredi.Vers 17H00 GMT, le bitcoin valait 10.729,13 dollars contre 10.538,02 dollars mercredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de jeudi Cours de mercredi----------------------------------17H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2213 1,2194EUR/JPY 130,65 130,08EUR/CHF 1,1557 1,1518EUR/GBP 0,8882 0,8862USD/JPY 106,97 106,68USD/CHF 0,9461 0,9446GBP/USD 1,3751 1,3760acd/js/eb(AWP / 01.03.2018 18h05)