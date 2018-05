L'euro repasse sous 1,17 franc, à son plus bas depuis deux mois

Zurich (awp/ats) - Le franc suisse tend à s'apprécier depuis une dizaine de jours sur le marché des changes. Contre l'euro, sur fond d'incertitudes politiques en Italie, il a atteint mardi son plus haut niveau depuis deux mois.La monnaie unique européenne valait ainsi moins de 1,17 franc mardi vers 16h45, 1,1689 franc précisément, en net recul par rapport au 1,1771 franc du milieu de matinée encore. Le niveau n'avait plus été constaté depuis le 22 mars dernier, moment où l'euro était en pleine ascension face à la devise helvétique.A mi-avril, le franc s'était affaibli pour se situer à son plus bas niveau contre la monnaie unique depuis l'abandon du cours plancher de 1,20 franc par la Banque nationale suisse (BNS) à mi-janvier 2015. L'euro avait alors grimpé jusqu'à pratiquement 1,20 franc.Contexte italienFace au dollar, le franc s'appréciait de trois quarts de centime à la même heure mardi au regard du milieu de matinée, le billet vert s'échangeant contre 99,3 centimes.Il y a une semaine encore, l'euro valait environ 1,1950 franc et le dollar se situait au-dessus de la parité.Les avertissements de la part de dirigeants européens se sont multipliés ces derniers jours à l'attention de la coalition anti-européenne qui se met en place en Italie. D'autant plus que cette dernière ne cache pas ses intentions de pratiquer une politique de relance en laissant déraper le déficit public et la dette, au risque de provoquer une crise de l'euro.ats/rp(AWP / 22.05.2018 17h15)