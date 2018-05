L'euro repasse sous la barre de 1,20 dollar

New York (awp/afp) - L'euro est retombé mardi sous la barre des 1,20 dollar pour la première fois depuis janvier, les cambistes pariant sur l'apparente meilleure santé économique des Etats-Unis en attendant la conclusion d'une réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).Vers 19H00 GMT (21H00 HEC), l'euro valait 1,1997 dollar après être tombé vers 14H50 GMT jusqu'à 1,1982 dollar, contre 1,2078 dollar lundi à 21H00.La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise, à 131,74 yens, contre 132,05 yens lundi soir.Le billet vert montait face à la monnaie nipponne à 109,78 yens contre 109,34 yens la veille au soir vendredi."Les solides données américaines, aidées par une politique budgétaire expansionniste, contrastent avec les inquiétudes grandissantes concernant une accélération (de l'activité) dans le reste du monde" qui se fait attendre, notamment en zone euro, ont souligné les analystes de Morgan Stanley."Cette dynamique contrastée pousse les investisseurs, au moins temporairement, à réévaluer la valeur du dollar face à d'autres devises dont l'euro, mais aussi la livre sterling ou le dollar canadien", a renchéri Mazen Issa de TD Securities.Ainsi la livre sterling baissait fortement mardi après la publication d'un indicateur selon lequel l'activité dans le secteur manufacturier au Royaume-Uni a progressé en avril à son rythme le plus faible depuis près d'un an et demi.Dans la zone euro, ce sont des chiffres en provenance d'Allemagne parus lundi qui ont accentué le repli de la devise européenne, en baisse depuis près de deux semaines.La Banque centrale européenne "devrait garder ses taux bas encore un long moment après la fin de son programme de rachats d'actifs, prévu d'ici à la fin de l'année", ont jugé les analystes de RaboBank.Les devises ont tendance à s'apprécier lorsqu'une hausse des taux directeurs est attendue car celle-ci rend la monnaie plus rémunératrice et donc plus attractive pour les cambistes.Plus tard dans la semaine seront publiés les chiffres sur la croissance au premier trimestre et l'inflation en avril pour la zone euro, respectivement mercredi et jeudi.Le dollar de son côté restait porté par un contexte économique favorable, même si les indicateurs du jour étaient un peu décevants: les dépenses de construction aux Etats-Unis ont chuté de façon inattendue en mars et le rythme de progression de l'activité dans le secteur manufacturier a continué de ralentir en avril.Mais les investisseurs sont surtout tournés vers la réunion de la Réserve fédérale, mardi et mercredi. La grande majorité des analystes ne s'attendent pas à l'annonce d'une remontée des taux mais misent sur un relèvement en juin."Si la Fed apparaît un peu plus volontariste demain, et si les chiffres de vendredi sur l'emploi apportent une bonne surprise, les rendements des taux à 10 ans du Trésor repasseront facilement au-dessus de la barre des 3%, apportant un nouveau souffle au dollar", a estimé Hussein Sayed, analyste pour FXTM.Ce niveau des 3%, symbolique, avait été temporairement franchi la semaine dernière, une première depuis 2014.Vers 19H00 GMT, l'or valait 1306,61 dollars, contre 1315,35 dollars lundi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 8969,67 dollars, contre 9272,70 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise n'était pas cotée mardi en raison d'un jour férié. Elle valait 6,3322 yuans pour un dollar vendredi à 15H30 GMT.Cours de mardi Cours de lundi---------------------------------------19H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1997 1,2078EUR/JPY 131,74 132,05EUR/CHF 1,1954 1,1967EUR/GBP 0,8809 0,8775USD/JPY 109,78 109,34USD/CHF 0,9965 0,9909GBP/USD 1,3618 1,3763afp/buc(AWP / 01.05.2018 21h16)