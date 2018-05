L'euro reste sous pression, le dollar baisse contre le yen

Tokyo (awp/afp) - L'euro restait sous pression face à toutes les monnaies jeudi matin, en attendant une communication de la BCE, tout en se reprenant un peu face au dollar, qui ne parvenait pas à prolonger sa hausse de mercredi et baissait même nettement face au yen.Vers 6H25 GMT (08H25 heure de Paris), l'euro reprenait quelques cents, à 1,1702 dollar contre 1,1697 la veille.La monnaie unique européenne baissait à nouveau nettement face à la devise japonaise à 128,06 yens, contre 128,76 yens mercredi soir.Le billet vert reculait lui aussi face à la monnaie nipponne à 109,43 yens contre 110,08 yens mercredi soir.La raison principale de la baisse du dollar contre le yen est "la publication des minutes du FOMC qui ont renforcé le point de vue que les hausses de taux d'intérêt seraient au nombre de trois plutôt que de quatre, ce qui a causé la chute des taux à long terme américains," selon Naoichi Kanaoka, stratège senior de la maison de courtage Mizuho.La Réserve fédérale américaine (Fed) envisage de relever "bientôt" ses taux d'intérêt laissés inchangés début mai, selon le compte rendu de la dernière rencontre de son Comité monétaire publié mercredi, appelé "minutes", qui a cependant été jugé assez modéré.Un nouveau relèvement d'un quart de point est attendu par la plupart des analystes lors de la prochaine réunion, après celui de mars, ce qui renforce l'attrait pour le dollar, grâce à une meilleure rémunération, mais le calendrier des hausses suivantes ne semble plus aussi pressant.Les membres de la Fed ont en particulier noté qu'ils pouvaient s'accommoder d'une période d'inflation au-dessus des 2% à condition que cette période soit "temporaire" et que le taux d'inflation soit "modestement" au-dessus de la cible "symétrique" des 2%.Par ailleurs, "le marché des devises est perçu comme revenant à des conditions neutres et à une température normale après que la banque centrale de Turquie a annoncé une hausse d'urgence de ses taux d'intérêt", a estimé Naoichi Kanaoka tout en relevant le risque d'une détérioration des relations États-Unis-Chine et États-Unis-Corée-du-Nord.L'annonce par les Etats-Unis de leur décision d'imposer des droits de douane sur les importations d'automobiles "peut avoir un impact indirect sur les marchés des changes, via les marchés d'actions" a-t-il ajouté."L'euro s'affaiblit, le baromètre PMI de la zone Euro se révélant très chancelant, ce qui suggère une extension au scénario voulant que la BCE se montre très modérée", a de son côté commenté Stephen Innes, le responsable du courtage pour l'Asie-Pacifique, chez Oanda, dans une note.La Banque centrale européenne (BCE) doit publier dans la journée le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire, au lendemain de plusieurs indices PMI décevants du cabinet Markit, qui mesure la croissance de l'activité en zone euro. En mai l'indice mensuel est tombé au plus bas depuis un an et demi, à 54,1 points, contre 55,1 points en avril.Autre déception, le moral des consommateurs allemands devrait s'effriter encore un peu en juin, selon le baromètre mensuel GfK, qui devrait ressortir à 10,7 points contre 10,8 points en mai et 10,9 en avril.Vers 06H25 GMT, l'or s'échangeait à 1.295,03 dollars, contre 1.293,39 la veille.Le bitcoin évoluait à 7.681,46 dollars, contre 7.589,99 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait à 6,3929 yuans pour un dollar, contre 6,3887 pour un dollar mercredi à 15H30 GMT.Cours de jeudi Cours de mercredi---------------------------------------6H25 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1702 1,1697EUR/JPY 128,06 128,76EUR/CHF 1,1625 1,1646EUR/GBP 0,8762 0,8764USD/JPY 109,43 110,08USD/CHF 0,9934 0,9957GBP/USD 1,3354 1,3347bur-nth/nas(AWP / 24.05.2018 08h53)