L'euro s'apprécie face au dollar après un tweet de Trump

Londres (awp/afp) - L'euro montait lundi face au dollar dans un marché rassuré par l'absence d'escalade et après un tweet de Donald Trump accusant la Chine et la Russie de dévaluation monétaire.Vers 14H00 GMT (16H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2388 dollar, contre 1,2331 vendredi vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 132,83 yens, contre 132,38 yens vendredi soir.Le billet vert, lui, baissait face à la monnaie nipponne à 107,22 yens, contre 107,35 yens vendredi.Malgré un rebond des ventes au détail aux Etats-Unis en mars de 0,6%, contre 0,4% attendu, le dollar n'a pas semblé profiter de ces données meilleures qu'attendu.Le billet vert pouvait être pénalisé par un récent tweet de Donald Trump accusant la Chine et la Russie de "jouer le jeu de la dévaluation monétaire"."Implicitement, cela illustre le désir de l'administration d'un dollar faible et ces attentes pourraient s'enraciner durablement dans le marché", a signalé Viraj Patel, analyste pour ING.Alors que les cambistes essaient toujours de déterminer à quelle vitesse la banque centrale américaine relèvera ses taux, cet appel de Donald Trump ne devrait pas leur faciliter la tâche.Actuellement, les investisseurs hésitent entre trois et quatre relèvements de taux en 2018. Chaque hausse rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif, ce qui a pour effet de faire monter le cours de la devise américaine.Pour Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group, "la géopolitique devrait rester à l'ordre du jour cette semaine", notamment sur le dossier sino-américain où "la situation demeure tendue et pourrait se dégrader rapidement".Depuis plusieurs semaines, les deux pays se sont lancés dans un bras de fer commercial, se menaçant mutuellement à plusieurs reprises d'instaurer des taxes douanières sur les importations. Si les menaces venaient à se concrétiser, cela pourrait avoir des effets importants sur la croissance économique mondiale.Lundi, en début de séance européenne, les marchés semblaient rassurés après les frappes occidentales en Syrie de ce week-end, celles-ci ayant peu de chances d'engendrer d'escalade militaire avec les alliés de Damas.Selon Lee Hardman, analyste pour MUFG, "la réponse militaire était largement en ligne avec les attentes".Dans la nuit de vendredi à samedi, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont frappé des sites militaires et des centres de recherche du régime syrien, sans qu'aucune perte humaine ne soit à déplorer.La livre, de son côté, continuait de s'apprécier, flirtant avec des niveaux plus vus face au dollar depuis la chute provoquée par le vote du Brexit en juin 2016.Vers 14H00 GMT, l'or valait 1.348,89 dollars contre 1.345,42 dollars vendredi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 7.959,57 dollars, contre 7.903,90 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,2780 yuans pour un dollar contre 6,2750 yuans pour un dollar vendredi à 15H30 GMT.Cours de lundi Cours de vendredi---------------------------------14H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2388 1,2331EUR/JPY 132,83 132,38EUR/CHF 1,1869 1,1868EUR/GBP 0,8643 0,8662USD/JPY 107,22 107,35USD/CHF 0,9580 0,9622GBP/USD 1,4332 1,4238bur-ktr/jbo/tes(AWP / 16.04.2018 16h23)