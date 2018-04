L'euro s'apprécie face au dollar dans un marché attentiste

Londres (awp/afp) - L'euro montait lundi face au dollar dans un marché rassuré par l'absence d'escalade après les frappes ciblées menées en Syrie mais restant attentiste.Vers 09H00 GMT (11H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2364 dollar, contre 1,2331 vendredi vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 132,54 yens, contre 132,38 yens vendredi soir.Le billet vert, lui, baissait face à la monnaie nipponne à 107,21 yens, contre 107,35 yens vendredi."La réaction limitée sur le marché des changes lundi montrent que les investisseurs sont soulagés d'une façon ou d'une autre, et n'attendant pas d'escalade significative", a expliqué Hussein Sayed, analyste pour FXTM."La réponse militaire était largement en ligne avec les attentes", a ajouté Lee Hardman, pour MUFG.Dans la nuit de vendredi à samedi, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont frappé des sites militaires et des centres de recherche du régime syrien, sans qu'aucune perte humaine ne soit à déplorer.Le yen, considéré comme une valeur refuge, était néanmoins en légère hausse face au dollar.Si, contre toute attente, le conflit venait à s'accentuer en Syrie, "la réaction à court terme sur le dollar (...) devrait être positive car il fait office de refuge dans un premier temps", a estimé l'analyste John Plassard, de Mirabaud Securities.Pour Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group, "la géopolitique devrait rester à l'ordre du jour cette semaine", notamment sur le dossier sino-américain où malgré les tentatives de négociations "la situation demeure tendue et pourrait se dégrader rapidement".Depuis plusieurs semaines, les deux pays se sont lancés dans un bras de fer commercial, se menaçant mutuellement à plusieurs reprises d'instaurer des taxes douanières sur les importations. Si les menaces venaient à se concrétiser, cela pourrait avoir des effets importants sur la croissance économique mondiale.Du côté des indicateurs, les cambistes s'intéresseront lundi à 12H30 GMT aux ventes au détail aux Etats-Unis."Après la vente importante de dollars la semaine dernière, un rebond des ventes au détail pourrait faire grimper le billet vert", a expliqué M. Lawler.Vers 09H00 GMT, l'or valait 1.345,11 dollars contre 1.345,42 dollars vendredi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 8.128,37 dollars, contre 7.903,90 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,2845 yuans pour un dollar contre 6,2750 yuans pour un dollar vendredi à 15H30 GMT.Cours de lundi Cours de vendredi---------------------------------09H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2364 1,2331EUR/JPY 132,54 132,38EUR/CHF 1,1876 1,1868EUR/GBP 0,8664 0,8662USD/JPY 107,21 107,35USD/CHF 0,9606 0,9622GBP/USD 1,4268 1,4238bur-ktr/jbo/spi(AWP / 16.04.2018 11h19)