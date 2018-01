L'euro s'installe au-dessus des 1,24 dollar

Tokyo (awp/afp) - L'euro remontait vendredi pour s'installer au-dessus des 1,24 dollar, les effets du soutien apporté au billet vert par Donald Trump la veille s'estompant, tandis que les investisseurs continuent de miser sur une prochaine normalisation monétaire en zone euro.Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,2453 dollar, contre 1,2393 dollar jeudi vers 22H00 GMT, après les déclarations du président américain sur un "dollar fort".Avant cela, l'euro avait dépassé jeudi pour la première fois depuis 2014 le seuil symbolique des 1,25 dollar.La monnaie unique européenne montait un peu face à la devise japonaise, à 135,92 yens pour un euro contre 135,62 yens jeudi soir.Le billet vert reculait face à la monnaie nipponne, à 109,15 yens pour un dollar contre 109,43 yens la veille au soir, et 108,59 yens, son niveau le plus faible en quatre mois et demi, dans la journée de jeudi.Donald Trump a remis d'équerre jeudi la politique américaine sur le dollar en affirmant que celle-ci visait à une devise forte, démentant son secrétaire au Trésor qui avait la veille affirmé le contraire.Le billet vert avait dégringolé mercredi après de surprenantes déclarations de Steven Mnuchin affirmant qu'un "dollar plus faible" était "bon" pour les Etats-Unis puisqu'il favorisait le commerce des entreprises exportatrices.Mais le billet vert s'est soudainement raffermi jeudi quand Donald Trump a affirmé dans une interview à la chaîne CNBC au Forum économique de Davos (Suisse) que le dollar "devrait être basé sur la force du pays"."Nous faisons si bien que notre pays redevient économiquement fort (...) et finalement je veux voir un dollar fort", a-t-il ajouté.Plus tôt dans la journée, le président de la BCE Mario Draghi avait fustigé les déclarations de l'administration américaine en faveur du dollar faible, accusant à mots à peine couverts l'administration américaine de se livrer à la guerre des changes. Mais il avait échoué à calmer l'envolée de l'euro.Lors d'une conférence de presse, M. Draghi a par ailleurs mis en avant la solidité de la croissance économique en zone euro tout en rappelant que l'inflation était encore trop éloignée de l'objectif de l'institution.Il a indiqué qu'il y avait "très peu de chances que les taux d'intérêt soient relevés cette année" et que la BCE poursuivrait comme prévu jusqu'en septembre son programme de rachat massif de dette."En dépit des remarques de Donald Trump, le sentiment acheteur sur l'euro reste intact", a affirmé Masakazu Satou, analyste chez Gaitame Online"Le dollar pourrait évoluer de manière volatile, car les cambistes sont convaincus que l'Union européenne reste dans la course à la normalisation cette année" en matière de taux, malgré les propos de M. Draghi, a-t-il ajouté.Les investisseurs suivront par ailleurs ce vendredi la publication de la première estimation de la croissance américaine pour le quatrième trimestreVers 07H00 GMT, la livre britannique remontait face à la monnaie unique, à 87,48 pence pour un euro, après avoir atteint la veille 86,87 pence, son niveau le plus élevé depuis début juin 2017.La livre sterling remontait aussi face au billet vert, à 1,4240 dollar pour une livre, après être montée la veille à 1,4345 dollar, un nouveau sommet depuis le vote en faveur du Brexit le 24 juin 2016.La devise suisse se stabilisait face à l'euro, à 1,1672 franc suisse pour un euro et progressait face à la devise américaine, à 0,9372 franc pour un dollar, atteignant même jeudi 0,9290 franc, son niveau le plus fort depuis fin août 2015.La monnaie chinoise restait relativement stable face au dollar à 6,3271 yuans pour un dollar, contre 6,3263 yuans pour un dollar vendredi à 15H30 GMT, son niveau en fin d'échanges le plus fort depuis fin octobre 2015.Le bitcoin valait 11.308,10 dollars contre 11.199,21 dollars jeudi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de vendredi Cours de jeudi----------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2453 1,2393EUR/JPY 135,92 135,62EUR/CHF 1,1672 1,1668EUR/GBP 0,8748 0,8763USD/JPY 109,15 109,43USD/CHF 0,9372 0,9415GBP/USD 1,4240 1,4143bur-mcj/ggy(AWP / 26.01.2018 09h07)