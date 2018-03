L'euro se maintient en hausse face au dollar dans un marché attentiste

Paris (awp/afp) - L'euro se maintenait en hausse mardi face au dollar, renforcé par la fin de l'impasse politique en Allemagne et malgré l'incertitude en Italie après les élections législatives de dimanche qui n'ont permis à aucune force politique de dégager une majorité absolue au Parlement.Vers 07H00 GMT (08H00 à Paris), l'euro valait 1,2339 dollar, contre 1,2336 dollar lundi vers 22H00 GMT et 1,2317 dollar vendredi soir.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise, à 131,10 yens contre 131,01 yens la veille au soir.Le billet vert s'appréciait lui aussi face à la monnaie nipponne, à 106,25 yens contre 106,20 yens lundi.Le marché des changes restait calme alors que les élections italiennes ont donné lieu à une percée historique des forces antisystème entre la Ligue du Nord de Matteo Salvini (extrême droite) et le Mouvement 5 étoiles (M5S, populiste). Devenus majoritaires, chacun revendique le pouvoir tout en excluant une alliance "eurosceptique" entre eux. Une phase d'incertitude politique s'ouvre donc dans la troisième économie de la zone euro qui pourrait durer des mois.Il appartiendra au président italien, Sergio Mattarella, de trouver une issue. Mais ses consultations politiques officielles ne s'ouvriront qu'après l'élection des présidents des deux Chambres, en principe le 23 mars.Selon des analystes, l'ampleur de la victoire des partis populistes est source d'inquiétudes après plusieurs scrutins en Europe où cette tendance s'était atténuée, mais elle n'est pas non plus une grande surprise, d'où la résilience de l'euro.De plus, les partis antisystème risquent d'avoir du mal à appliquer leur programme de politique fiscale plus laxiste et de contrôle de l'immigration, ce qui entraîne une attitude attentiste des marchés.Les investisseurs ont par ailleurs été rassérénés par le feu vert des membres du parti social-démocrate allemand à une nouvelle coalition gouvernementale, plus de cinq mois après des législatives marquées par une percée historique de l'extrême droite (AfD) et une érosion des partis traditionnels.L'attrait du dollar de son côté restait lesté par la menace du protectionnisme défendu par Donald Trump.Après avoir créé la surprise la semaine dernière en annonçant l'imposition à venir de droits de douane de 25% pour l'acier et de 10% pour l'aluminium, le président américain a affirmé lundi qu'il pourrait transiger avec le Mexique et le Canada si un nouvel accord de libre-échange "juste" avec ces deux pays était signé.La monnaie chinoise valait 6,3460 yuans pour un dollar contre 6,3496 yuans pour un dollar lundi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 11.292,20 dollars contre 11.555,99 dollars lundi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi----------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2339 1,2336EUR/JPY 131,10 131,01EUR/CHF 1,1599 1,1594EUR/GBP 0,8921 0,8908USD/JPY 106,25 106,20USD/CHF 0,9401 0,9399GBP/USD 1,3832 1,3849afp/rp(AWP / 06.03.2018 08h39)