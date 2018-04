L'euro se maintient face au dollar après l'avertissement de Trump

New York (awp/afp) - L'euro se maintenait jeudi face au dollar après l'avertissement lancé par Donald Trump d'un tir imminent de missiles en représailles à l'attaque chimique présumée près de Damas en Syrie.Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2355 dollar, contre 1,2367 dollar mercredi vers 21H00 GMT et 1,2356 dollar mardi soir.La monnaie unique européenne progressait un tantinet face à la devise japonaise à 132,13 yens, contre 132,08 yens mercredi soir.Le billet vert montait très légèrement face à la monnaie nipponne à 106,94 yens, contre 106,79 yens la veille au soir."Les marchés des devises ont été à nouveau stables mais les acteurs restent en alerte devant l'escalade au Moyen-Orient", a observé Stephen Innes, analyste chez Oanda.Le yen devrait progresser si des frappes américaines contre la Syrie devaient finalement avoir lieu, ont indiqué des analystes de Mizuho Securities.Mais "il est peu probable que les marchés des actions réagissent massivement" car un tel scénario aurait "un impact négatif limité sur les bénéfices des entreprises et serait plutôt positif pour l'industrie militaire", estime Kengo Suzuki, associé à d'autres analystes dans un commentaire conjoint.La menace de riposte américaine "pourrait faire bouger les marchés seulement temporairement, dans la mesure où il est peu probable qu'elle se transforme en une guerre majeure", ont-ils ajouté.Mercredi soir, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté les cinq membres permanents du Conseil de sécurité "à éviter une situation hors contrôle" en Syrie, réaffirmant sa "grande inquiétude face à l'impasse actuelle".L'euro avait limité ses pertes mercredi après la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed) dans lequel l'institution s'est montrée plus optimiste sur une remontée de l'inflation vers la cible de 2%.Les responsables de la Fed ont dressé un tableau positif de l'économie même si l'institution s'est inquiétée des risques qu'une guerre commerciale pourrait faire courir à l'activité américaine.De son côté, le ministère du Travail américain a fait état mercredi d'un léger recul des prix en mars, pour la première fois depuis mai 2017, surprenant les analystes, sous l'effet essentiellement de la baisse des prix de l'essence. En parallèle, le coût du salaire horaire moyen pour mars a fortement accéléré après deux mois de repli.Une hausse des prix soutenue pourrait également encourager la Fed à relever ses taux de manière plus rapide que prévu.Vers 06H00 GMT, l'or valait 1.350,28 dollars contre 1.353,35 dollars la veille à 21H00 GMT.La monnaie chinoise valait 6,2768 yuans pour un dollar contre 6,269 yuans pour un dollar mercredi.Le bitcoin valait 6.937,20 dollars, contre 6.891,03 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de jeudi Cours de mercredi---------------------------------06H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2355 1,2367EUR/JPY 132,13 132,08EUR/CHF 1,1856 1,1845EUR/GBP 0,8714 0,8723USD/JPY 106,94 106,79USD/CHF 0,9596 0,9577GBP/USD 1,4178 1,4177bur-pan/spi(AWP / 12.04.2018 08h54)