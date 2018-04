L'euro se replie face au dollar après le discours du président chinois

Tokyo (awp/afp) - L'euro se repliait mardi face au dollar, au lendemain d'une hausse, alors que les craintes liées aux tensions commerciales entre Washington et Pékin se sont atténuées après un discours rassurant du président chinois, Xi Jinping.Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2305 dollar, contre 1,2321 dollar lundi vers 21H00 GMT et 1,2281 dollar vendredi soir.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 131,89 yens, contre 131,54 yens lundi soir.Le billet vert progressait aussi face à la monnaie nipponne à 107,18 yens, contre 106,77 yens la veille au soir .Menacé d'une guerre commerciale par son "ami" Donald Trump, le président Xi Jinping a promis mardi une "nouvelle phase" d'ouverture de l'économie chinoise, avec notamment une baisse "considérable" dès cette année des taxes sur les importations d'automobiles, au Forum de Boao pour l'Asie, une conférence surnommée le "Davos chinois"."Le scénario d'une guerre commerciale imminente a perdu du terrain", a commenté Masakazu Satou, analyste chez Gaitame Online.L'euro avait grimpé mardi après les propos du gouverneur de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, dans le rapport annuel de l'institution. "A l'avenir, nous prévoyons que le rythme de croissance économique demeure vigoureux en 2018", estime-t-il. Il y rappelle également sa "confiance" dans le fait que "l'inflation convergera vers la cible (de 2%) à moyen terme".Toutefois, selon Makoto Noji, stratégiste de SMBC Nikko Securities, la vigueur de l'euro risque de compromettre les performances économiques de la zone euro."Les exportations allemandes ont montré une baisse inattendue en février et il est temps de surveiller l'impact négatif que cela peut avoir", a-t-il noté dans un commentaire.Concernant les indicateurs, les courtiers sont surtout dans l'attente de la publication mercredi de l'indice américain des prix à la consommation (CPI) pour mars, et cet indicateur devant fournir des éléments sur l'inflation aux État-Unis.La publication également mercredi du compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed) ayant abouti à la première hausse de taux de l'année sera également surveillée.Les hausses de taux de la Fed rendent le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.Vers 06H00 GMT, l'or valait 1.332,10 dollars contre 1.336,35 dollars la veille à 21H00 GMTLa monnaie chinoise valait 6,2990 yuans pour un dollar contre 6,3070 yuans pour un dollar lundi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 6.761,35 dollars, contre 6.662,14 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi---------------------------------06H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2305 1,2321EUR/JPY 131,89 131,54EUR/CHF 1,1784 1,1779EUR/GBP 0,8708 0,8719USD/JPY 107,18 106,77USD/CHF 0,9576 0,9562GBP/USD 1,4130 1,4131bur-php/spi(AWP / 10.04.2018 09h07)