L'euro se replie face au dollar avant le rapport américain sur l'emploi

Paris (awp/afp) - L'euro reculait légèrement vendredi face au dollar dans un marché prudent avant la publication mensuel du rapport sur l'emploi américain.Vers 08h00 HEC, l'euro valait 1,1979 dollar, contre 1,1988 dollar jeudi soir.La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise, à 130,71 yens, contre 130,92 yens jeudi soir.Le billet vert reculait légèrement face à la monnaie nipponne à 109,12 yens, contre 109,19 yens la veille au soir.Les investisseurs vont se focaliser plus tard dans la journée sur le rapport mensuel sur l'emploi américain, d'autant que la Réserve fédérale (Fed) a souligné mercredi, lors de sa dernière réunion, que l'économie restait très positive et que l'emploi continuait d'être dynamique. L'institution n'a toutefois pas signalé d'intention d'accélérer le resserrement de sa politique monétaire.Pour avril, les analystes tablent sur 190'000 créations d'emplois aux Etats-Unis, avec un recul du taux de chômage d'un dixième de point de pourcentage, à 4%.Les derniers chiffres de l'ADP, publiés mercredi, ont montré que le secteur privé aux Etats-Unis avait continué de créer de nombreux emplois en avril mais moins que ne l'estimaient les analystes. Le secteur privé a ainsi créé 204'000 nouveaux postes le mois dernier alors que les analystes s'attendaient à 225'000 nouvelles embauches."Le dollar devrait continuer à se renforcer vis-à-vis des autres devises si les fondamentaux économiques et les divergences de politique monétaire des banques centrales" demeurent, a relevé Greg Mc Kenna, stratégiste chez AxiTrader.Du côté de la zone euro, les investisseurs s'intéresseront en fin de matinée aux chiffres du commerce de détail en mars.Le ralentissement de l'inflation annuelle en zone euro publiée jeudi par Eurostat, dernier signe en date d'un essoufflement de la reprise économique dans la région, "a été largement ignorée" par la monnaie unique, a jugé Connor Campbell, de Spreadex.La veille, la croissance au premier trimestre en zone euro s'était élevée à 0,4%, contre 0,7% précédemment, un accès de faiblesse prévu par les analystes.Vers 08h00 HEC, l'or valait 1311,93 dollars, contre 1312,10 dollars jeudi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 9598,32 dollars, contre 9652,03 dollars jeudi soir , selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise a terminé à 6,3493 yuans pour un dollar, contre 6,3537 yuans pour un dollar jeudi vers 15H30 GMT.Cours de vendredi Cours de jeudi---------------------------------------06H00 GMT 08H00 GMTEUR/USD 1,1979 1,1988EUR/JPY 130,71 130,92EUR/CHF 1,1960 1,1963EUR/GBP 0,8827 0,8831USD/JPY 109,12 109,19USD/CHF 0,9985 0,9975GBP/USD 1,3571 1,3575afp/vj(AWP / 04.05.2018 09h01)