L'euro se replie face au dollar dans un marché inquiet des taxes américaines

Tokyo (awp/afp) - L'euro se repliait légèrement vendredi face au dollar, les investisseurs s'inquiétant de l'annonce de Donald Trump d'imposer de lourdes taxes sur les importations d'aluminium et d'acier et attendant la prochaine réunion de la Banque centrale européenne (BCE).Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,2257 dollar contre 1,2267 dollar jeudi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne reculait plus nettement face à la devise japonaise, à 129,83 yens contre 130,32 yens jeudi soir. En séance jeudi, l'euro était tombé à 129,76 yens, son plus bas niveau depuis mi-septembre 2017.Le billet vert reculait de la même manière face à la monnaie nipponne, à 105,92 yens contre 106,24 yens la veille.Sur les marchés, "l'appétit pour le risque a calé après que le président Trump a confirmé son intention d'imposer des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium la semaine prochaine", a expliqué Rodrigo Catril, stratégiste chez National Australia Bank.Le locataire de la Maison Blanche doit annoncer la semaine prochaine l'imposition de droits de douane de 25% pour l'acier et de 10% pour l'aluminium, des mesures qui suscitent l'indignation dans le monde.L'Union européenne a annoncé son intention de "réagir fermement", le Canada estimant de son côté qu'une taxe sur l'acier serait "inacceptable" tandis que la Chine a exhorté les USA à "refréner leurs mesures protectionnistes".Les cambistes ont peu réagi à la deuxième audition au Congrès du nouveau président de la banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell.Lors de sa première audition, les propos très optimistes de M. Powell sur la croissance et l'inflation américaines avaient alimenté les spéculations sur la possibilité de voir la Fed relever ses taux d'intérêt quatre fois cette année, selon certains analystes.Les investisseurs attendent par ailleurs prudemment la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) prévue le 8 mars."La BCE a plus confiance en l'économie" de la zone euro, ont fait valoir Keiko Tasaka et Yoshimasa Maruyaman, analystez chez SMBC Nikko. "Il est très probable qu'elle va changer son orientation dans son programme de rachat d'actifs lors de la réunion du conseil des gouverneurs en mars", ont-ils ajouté.Cette orientation prise, la priorité du marché sera de déterminer quand la BCE va relever ses taux d'intérêt. "Vu la tendance (molle) de l'inflation, nous croyons qu'il se passera un certain temps avant que la BCE ne remonte ses taux", ont-ils expliqué, certains analystes de SMBC Nikko prédisant ce relèvement mi-2019.La monnaie chinoise progressait à 6.340 yans pour un dollar contre 6,3582 yuans pour un dollar jeudi à 15H30 GMT.Vers 07H00 GMT, le bitcoin montait à 11.102,10 dollars contre 10.933,75 dollars jeudi soir vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de vendredi Cours de jeudi----------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2257 1,2267EUR/JPY 129,83 130,32EUR/CHF 1,1552 1,1547EUR/GBP 0,8899 0,8904USD/JPY 105,92 106,24USD/CHF 0,9401 0,9418GBP/USD 1,3772 1,3776bur-mcj/spi(AWP / 02.03.2018 09h08)