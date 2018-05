L'euro se reprend face au dollar après les minutes de la Fed et de la BCE

Londres (awp/afp) - L'euro remontait face au dollar jeudi alors que, dans le compte-rendu de la dernière réunion du comité monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), l'institution a adopté un ton prudent qui n'a pas surpris les cambistes.Vers 14H00 GMT (16H00 HEC), l'euro remontait face au dollar, à 1,1731 dollar contre 1,1697 dollar la veille à 21H00 GMT.La monnaie unique européenne reculait par rapport à la devise japonaise à 128,10 yens, ayant touché son plus bas depuis huit mois et demi à 13H50 GMT à 127,95 yens, contre 128,76 yens mercredi soir.Le billet vert reculait aussi face à la monnaie nipponne à 109,20 yens contre 110,08 yens mercredi soir.Les valeurs refuge comme le yen, le franc suisse et l'or étaient très recherchées alors que le président américain Donald Trump a annoncé que le sommet de Singapour avec la Corée du Nord n'aurait pas lieu.Le couple euro/dollar paraissait toutefois surtout agité par la publication jeudi des minutes de la réunion d'avril de la BCE, qui s'était conclue par un statu quo en matière de politique monétaire.La BCE a jugé que les "risques" pesant sur la croissance en zone euro continuent d'être "globalement équilibrés", malgré un ralentissement de la dynamique observé sur les premiers mois de l'année.Les risques liés aux "facteurs mondiaux, y compris la menace d'un protectionnisme accru", sont eux "devenus plus importants", a souligné en revanche la BCE."Vu les récents développements politiques, la réunion d'avril fait figure d'histoire ancienne", ont commenté les analystes d'ING, qui soulignent que "les tensions politiques en Italie ne vont pas faciliter la tâche de la BCE" qui cherche à normaliser sa politique monétaire.Les mesures accommodantes de la BCE pour soutenir l'économie de la zone euro contribuent à rendre l'euro moins rémunérateur, et donc moins attractif pour les cambistes.Mais depuis cette réunion d'avril, l'euro s'inscrit en baisse quasi-continue, et sur la séance, les cambistes se sont plutôt concentrés sur les minutes de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a également adopté un ton prudent."Il semblerait que les obstacles à une accélération du rythme des hausses du taux de la Fed s'amoncellent", a résumé Lee Hardman, analyste chez MUFG.Les cambistes tentent de déterminer si la Fed va effectuer trois ou quatre hausses sur l'ensemble de 2018.La Fed envisage de relever "bientôt" ses taux d'intérêt laissés inchangés début mai, selon le compte rendu qui a cependant été jugé assez modéré.Un nouveau relèvement d'un quart de point est attendu par la plupart des analystes lors de la prochaine réunion, après celui de mars, ce qui renforce l'attrait pour le dollar, grâce à une meilleure rémunération, mais le calendrier des hausses suivantes ne semble plus aussi pressant.Les membres de la Fed ont en particulier noté qu'ils pouvaient s'accommoder d'une période d'inflation au-dessus des 2% à condition que cette période soit "temporaire" et que le taux d'inflation soit "modestement" au-dessus de la cible "symétrique" des 2%.Vers 14H00 GMT, l'or s'échangeait à 1.305,20 dollars, contre 1.293,39 dollars la veille.Le bitcoin évoluait à 7.484,40 dollars, contre 7.589,99 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,3811 yuans pour un dollar, contre 6,3887 pour un dollar mercredi à 15H30 GMT.Cours de jeudi Cours de mercredi-------------------------------------14H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1731 1,1697EUR/JPY 128,10 128,76EUR/CHF 1,1608 1,1646EUR/GBP 0,8764 0,8764USD/JPY 109,20 110,08USD/CHF 0,9896 0,9957GBP/USD 1,3379 1,3347bur-js/pn/eb(AWP / 24.05.2018 16h23)