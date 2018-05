L'euro se reprend face au dollar avant les minutes de la BCE

Londres (awp/afp) - L'euro remontait face au dollar jeudi matin, en attendant le compte rendu de la dernière réunion monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et au lendemain des minutes de la Réserve fédérale américaine (Fed).Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro remontait face au dollar, à 1,1740 dollar contre 1,1697 la veille à 21H00 GMT.La monnaie unique européenne se stabilisait face à la devise japonaise à 128,78 yens, contre 128,76 yens mercredi soir.Le billet vert reculait aussi face à la monnaie nipponne à 109,67 yens contre 110,08 yens mercredi soir.A quelques heures de la publication du compte-rendu de la dernière réunion du Comité monétaire de la BCE, les marchés digéraient le rapport, ou minutes, de celui du FOMC (Comité monétaire de la Fed), publié mercredi après la clôture européenne."Il semblerait que les obstacles à une accélération du rythme des hausses du taux de la Fed s'amoncellent", a résumé Lee Hardman, analyste chez MUFG.Les cambistes tentent de déterminer si la Fed va effectuer trois ou quatre hausses sur l'ensemble de 2018. Une hausse des taux rend une monnaie plus rémunératrice et donc plus attractive pour les cambistes.La Fed envisage de relever "bientôt" ses taux d'intérêt laissés inchangés début mai, selon le compte rendu qui a cependant été jugé assez modéré.Un nouveau relèvement d'un quart de point est attendu par la plupart des analystes lors de la prochaine réunion, après celui de mars, ce qui renforce l'attrait pour le dollar, grâce à une meilleure rémunération, mais le calendrier des hausses suivantes ne semble plus aussi pressant.Les membres de la Fed ont en particulier noté qu'ils pouvaient s'accommoder d'une période d'inflation au-dessus des 2% à condition que cette période soit "temporaire" et que le taux d'inflation soit "modestement" au-dessus de la cible "symétrique" des 2%."Le président américain Donald Trump a pour sa part remis tout seul les craintes de guerre commerciale au coeur des préoccupations des marchés", a commenté Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.A quelques jours de la fin du délai exonérant l'Europe de taxes punitives sur l'acier et l'aluminium, Donald Trump à de nouveau frappé fort mercredi, envisageant d'imposer de nouvelles taxes douanières sur les importations de véhicules aux Etats-Unis.Du côté de l'euro, la BCE doit publier ses minutes en cours de séance, au lendemain de plusieurs indices PMI décevants du cabinet Markit, qui mesure la croissance de l'activité en zone euro. En mai l'indice mensuel est tombé au plus bas depuis un an et demi, à 54,1 points, contre 55,1 points en avril.Autre déception, le moral des consommateurs allemands devrait s'effriter encore un peu en juin, selon le baromètre mensuel GfK, qui devrait ressortir à 10,7 points contre 10,8 points en mai et 10,9 en avril.Vers 09H00 GMT, l'or s'échangeait à 1.297,30 dollars, contre 1.293,39 la veille.Le bitcoin évoluait à 7.401,60 dollars, contre 7.589,99 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,3830 yuans pour un dollar, contre 6,3887 pour un dollar mercredi à 15H30 GMT.Cours de jeudi Cours de mercredi-------------------------------------09H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1740 1,1697EUR/JPY 128,78 128,76EUR/CHF 1,1643 1,1646EUR/GBP 0,8755 0,8764USD/JPY 109,67 110,08USD/CHF 0,9917 0,9957GBP/USD 1,3406 1,3347bur-js/pn/nth(AWP / 24.05.2018 11h19)