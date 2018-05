L'euro se reprend face au dollar

Londres (awp/afp) - L'euro remontait face au dollar mercredi en cours de séance européenne, après avoir atteint un nouveau plus bas dans la matinée, et alors que le marché des changes ne semblent pas réagir au retrait des Etats-Unis de l'accord iranien.Vers 14H00 GMT (16H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1882 dollar après avoir touché vers 07H20 GMT un nouveau plus bas depuis fin décembre à 1,1823 dollar. La veille, la monnaie unique valait 1,1864 dollar à 21H00 GMT.La monnaie unique européenne montait également face à la devise japonaise à 130,40 yens, contre 129,47 yens mardi soir.Le billet vert progressait lui aussi face à la monnaie nipponne à 109,76 yens, contre 109,13 yens la veille."Le marché des changes n'a pas montré beaucoup de réactions face au discours du Président Trump", a commenté Kenny Fisher, analyste pour Oanda.Donald Trump a annoncé mardi le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire iranien avec un retour de toutes les sanctions, au risque d'ouvrir une période de vives tensions avec ses alliés européens et d'incertitudes quant aux ambitions atomiques de Téhéran.Pour Lukman Otunuga, analyste pour FXTM, l'incertitude provoquée par cette décision pourrait développer un sentiment d'aversion au risque chez les investisseurs, au potentiel bénéfice de l'or et du yen, considérés comme des valeurs refuges.Mais pour l'instant, ce scénario ne s'est pas encore produit, le dollar grimpant face à ces deux actifs.La hausse des prix du pétrole, alimentée par la sortie des Etats-Unis de l'accord avec l'Iran, "et la reprise de l'inflation qu'elle engendrerait pourrait forcer la Réserve fédérale américaine (Fed) à accélérer le relèvement des taux", a estimé Miles Eakers, analyste pour Centtrip.Jeudi, les analystes s'intéresseront au rapport américain sur l'indice des prix à la consommation pour avril.Celui-ci "sera important pour évaluer dans quelle mesure l'inflation se porte bien et si la Fed a des marges de manoeuvre pour adopter un ton encore plus agressif", a expliqué Konstantinos Anthis, pour ADS Securities.Les analystes s'interrogent toujours sur le nombre de hausses des taux en 2018, hésitant entre trois et quatre.Une hausse des taux a pour effet de rendre le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.L'euro, de son côté, remontait légèrement face au dollar après avoir atteint un nouveau plus bas dans la matinée.Confrontée à une série de mauvaises données économiques dans la zone euro, la monnaie unique a été sous pression ces dernières semaines, perdant depuis mi-avril environ 4,5% face au dollar.Selon les investisseurs, le ralentissement observé oblige la Banque centrale européenne à rester très prudente dans la normalisation de sa politique accommodante en maintenant ses taux d'intérêt au plus bas.Le même mouvement, quoique légèrement plus ample, a été observé du côté de la livre britannique, alors que la Banque d'Angleterre doit annoncer jeudi sa dernière décision de politique monétaire.La grande majorité des analystes s'attend à un maintien du taux actuel.Vers 14H00 GMT, l'or valait 1.314,01 dollars, contre 1.314,54 dollars mardi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 9.261,25 dollars, contre 9.160,97 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,3644 yuans pour un dollar, contre 6,3707 yuans pour un dollar mardi vers 15H30 GMT.Cours de mercredi Cours de mardi---------------------------------------14H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1882 1,1864EUR/JPY 130,40 129,47EUR/CHF 1,1914 1,1886EUR/GBP 0,8744 0,8759USD/JPY 109,76 109,13USD/CHF 1,0028 1,0017GBP/USD 1,3588 1,3547bur-ktr/js/LyS(AWP / 09.05.2018 16h11)