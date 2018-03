L'euro se reprend un peu face au dollar dans un marché prudent

Tokyo (awp/afp) - L'euro remontait un peu face au dollar vendredi dans un marché attentiste avant le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis et sur fond de tensions commerciales mondiales après la confirmation des taxes américaines sur l'acier et l'aluminium.Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,2318 dollar, contre 1,2312 dollar jeudi vers 22H00 GMT et 1,2319 mercredi soir.La monnaie unique européenne avançait également face à la devise japonaise, à 131,46 yens contre 130,79 yens la veille au soir.Le billet vert s'appréciait face à la monnaie nipponne à 106,72 yens, contre 106,23 yens jeudi soir.Le dollar avait finalement gagné du terrain jeudi après la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) qui a maintenu ses taux à leur bas niveau et répété qu'elle allait poursuivre ses rachats de dette publique et privée.Le Conseil des gouverneurs présidé par Mario Draghi a toutefois supprimé de son communiqué la phrase, répétée à chaque réunion depuis décembre 2016, prévoyant "d'accroître" si nécessaire "le volume" et "la durée" de ce programme de rachats d'actifs.L'abandon de cette phrase avait fait temporairement bondir l'euro. La monnaie unique est toutefois rapidement repartie à la baisse en raison d'une "conférence de presse typiquement prudente de Mario Draghi", a expliqué Connor Campbell, analyste chez Spreadex.En effet, M. Draghi a clairement atténué la modification du communiqué en précisant qu'elle ne signifiait pas un changement dans les attentes de la BCE vis-à-vis de l'économie de la zone euro.En outre, il "a mis en avant la solidité de la croissance économique tout en insistant sur le fait que les pressions inflationnistes restaient limitées et en mentionnant l'incertitude croissante concernant le commerce mondial et la volatilité des marchés financiers", a noté Omer Esiner de Commonwealth Foriegn Exchange.Par ailleurs, les marchés scrutaient l'impact de la décision prise jeudi soir par le président américain jeudi soir d'imposer des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis.Ces taxes, de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium, et qui entreront en vigueur dans 15 jours, ont suscité de vives protestations dans son camp et de par le monde, l'Union européenne et la Chine pointant notamment les risques d'une guerre commerciale aux conséquences imprévisibles. Le Canada et le Mexique sont exemptés "pour l'instant" de ces taxes, selon la Maison BlancheSelon Greg McKenna, stratégiste marchés à AxiTrader, "il est clair que la Chine et dans une moindre mesure l'Union européenne vont suivre cela de près. Et cela pourrait secouer les marchés si comme l'a annoncé jeudi le ministre chinois du Commerce, la Chine Wang Yiaura une réponse justifiée et nécessaire".Les cambistes digéraient par ailleurs l'annonce inattendue d'une rencontre prochaine entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong Un qui a promis de s'abstenir "de tout nouveau test nucléaire ou de missile" pendant d'éventuelles négociations.Les investisseurs sont en outre dans l'attente du dernier rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, publié plus tard dans la journée, au lendemain de l'annonce d'une remontée plus forte que prévu des inscriptions hebdomadaires au chômage dans le pays.La monnaie chinoise s'est stabilisée face au billet vert, à 6,3417 yuans pour un dollar contre 6,3422 yuans jeudi à 15H30 GMT.Vers 07H00, le bitcoin dégringolait à 8.691,71 dollars contre 9.330,23 dollars jeudi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de vendredi Cours de jeudi----------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2318 1,2312EUR/JPY 131,46 130,79EUR/CHF 1,1725 1,1710EUR/GBP 0,8923 0,8915USD/JPY 106,72 106,23USD/CHF 0,9519 0,9511GBP/USD 1,3804 1,3811bur-nas/spi(AWP / 09.03.2018 09h02)