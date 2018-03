L'euro se reprend un peu face au dollar

Tokyo (awp/afp) - L'euro montait légèrement jeudi matin face au dollar qui a effacé ses gains de la veille suscités par la révision en nette hausse de la croissance américaine pour le quatrième trimestre 2017.Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2331 dollar, contre 1,2308 dollar mercredi vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne était quasi stable face à la devise japonaise à 131,34 yens, contre 131,49 yens la veille à 21H00 GMT.Le billet vert était en légère baisse face à la monnaie nipponne à 106,53 yens, contre 106,85 yens pour un dollar la veille au soir.Le dollar s'était apprécié la veille après la révision à la hausse de la croissance aux Etats-Unis pour le quatrième trimestre 2017.Alors que le consensus tablait sur une révision à 2,6%, celle-ci s'est portée à 2,9% en rythme annuel."Ces données sont un miroir de l'état de santé de l'économie et mettent en évidence une dynamique solide au démarrage de 2018", a observé Omer Esiner de Commonwealth FX.De plus, cette hausse plus importante que prévu décuple "les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait relever ses taux davantage que prévu cette année", a affirmé Lukman Otunuga, analyste pour FXTM.Les hausses de taux d'intérêt rendent le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.Le dollar a été affecté sur les dernières séances par la possibilité d'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, alors que le président américain Donald Trump a menacé de taxer lourdement certaines importations chinoises, à hauteur de 60 milliards de dollars.Mais la Chine et les États-Unis ont commencé des négociations. Le secrétaire au Trésor M. Mnuchin a appelé Liu He, le principal responsable économique chinois promu vice-Premier ministre en charge des secteurs économiques et financiers, pour le féliciter pour sa nouvelle fonction.Selon les analystes, les menaces commencent donc à ressembler à un outil de négociation plus qu'à de réelles options, ce qui rassure les marchés.Une réelle guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis affecterait durablement le dollar, selon les analystes qui estiment également que la Réserve fédérale américaine (Fed) devrait se montrer plus accommodante pour compenser un ralentissement de la croissance.Des taux plus bas de la Fed rendent le dollar moins rémunérateur et moins attractif.Le marché attend ce jeudi deux indicateurs américains qui reflèteront l'état de l'économie: les demandes hebdomadaires d'allocation chômage et les dépenses et revenus des ménages pour février."En l'absence de nouvelles données, l'euro est enclin à suivre le mouvement du dollar aujourd'hui", a estimé Stephen Innes d'OANDA, ajoutant que le couple "apparait relativement proche".La politique économique de Donald Trump continue "de susciter les craintes mais les investisseurs espèrent que Washington n'adoptera pas de programmes qui saperont l'énergie de l'économie américaine", estime Mizuho Bank dans un commentaire."La menace d'une guerre commerciale continue de planer mais l'administration Trump se targue d'être derrière la croissance économique et la hausse des résultats financiers. Aussi, il est difficile d'imaginer qu'elle conduise des négociations commerciales qui entrâinent une dégradation de l'économie", ajoute la banque Mizuho.La monnaie chinoise était en baisse à 6,2936 yuans pour un dollar, contre 6,298 yuans pour un dollar mercredi vers 15H30 GMT.Le bitcoin valait 7.562,8 dollars, contre 7.906,96 dollars mercredi à 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mercredi Cours de mardi---------------------------------06H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2331 1,2308EUR/JPY 131,34 131,49EUR/CHF 1,1785 1,1775EUR/GBP 0,8752 0,8743USD/JPY 106,53 106,85USD/CHF 0,9598 0,9567GBP/USD 1,4089 1,4077bur/nas/boc(AWP / 29.03.2018 08h24)