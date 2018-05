L'euro se reprend un peu, l'incertitude italienne continue à peser

Tokyo (awp/afp) - L'euro se reprenait légèrement vendrediface au dollar mais restait lesté par la situation en Italie où les populistes vainqueurs des élections s'apprêtent à finaliser un programme gouvernemental qui inquiète les marchés.Vers 06H20 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1811 dollar contre 1,1795 dollar jeudi à 21H00 GMT. Mardi, la devise était tombée jusqu'à 1,1764 dollar, son plus bas niveau depuis mi-décembre.La monnaie unique européenne était en légère progression face à la devise japonaise à 130,93 yens, contre 130,65 yens jeudi soir.Le billet vert montait également face à la monnaie nipponne à 110,86 contre 110,77 yens la veille."Nous pensons que l'incertitude sur la situation en Italie (notamment la question de la dette et l'éventualité dune sortie de la Italie de l'Union européenne) va persister pour un certain temps, ce qui laisse entendre qu'il y a plus de risque sur la monnaie sur le court terme", a estimé pour Rodrigo Catril, stratégiste des changes à National Australia Bank dans un commentaire.Toutefois, "après avoir été échangé jusqu'à 1,1777 dollar au cours de la nuit, l'euro a repris un peu de terrain à la suite d'informations selon lesquelles la coalition de la Ligue (extrêmel droite) et le M5S (populiste) en Italie sont parvenus un accord sur le programme d'un gouvernement qui comporterait, une série de réformes sociales", a relevé Rodrigo Catril.Une "flat tax", un impôt sur le revenu simplifié et nettement abaissé, un revenu de citoyenneté -- promesse du M5S qui a contribué à son succès dans le sud du pays -- et une réforme des retraites assouplissant les conditions actuelles, sont toujours à l'ordre du jour."L'impact de telles propositions n'est pas clair pour l'instant", jugent les analystes de UBS.Les populistes italiens sont en train de mettre la touche finale au programme du premier gouvernement antisystème en Italie, un "contrat" qu'il soumettront lundi au président de la République Sergio Mattarella.En ce qui concerne la monnaie américaine, Stephen Innes, chef des transactions à OANDA, a indiqué que le dollar continuait "à être ferme de façon générale, soutenu en premier lieu par les rendements des bons américains qui risquent de dépasser le seuil de 3,125%".Le taux d'emprunt des Etats-Unis à 10 ans est monté jeudi soir jusqu'à 3,119%, un niveau inédit depuis 2011."Il ne reste que 24 heures pour les transactions cette semaine. Tout dépend des niveaux de clôture, notamment de la parité euro-dollar, dollar-yen, et bien sûr le taux des bons à 10 ans. La clôture de vendredi sera un indicateur très important sur le sentiment général du marché qui devrait confirmer que le dollar américain est fermement aux commandes".Les investisseurs digéraient les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, qui ont augmenté un peu plus que prévu par les analystes mais restent à un faible niveau.Ces dernières semaines, "la combinaison de données économiques positives, d'une hausse des rendements du Trésor et de spéculations autour de relèvements des taux d'intérêt ont porté le dollar à ses plus hauts niveaux en cinq mois", a souligné Lukman Otunuga, analyste pour FXTM.Une hausse des taux d'intérêt a pour conséquence de rendre le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.Vers 06H20 GMT, l'or valait 1.290,13 dollars, contre 1.290,74 dollars jeudi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 8.029,96 dollars, contre 8.204,04 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,3697 yuans pour un dollar, contre 6,3672 yuans pour un dollar jeudi à 15H30 GMT.Cours de vendredi Cours de jeudi---------------------------------------06H20 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1811 1,1795EUR/JPY 130,93 130,65EUR/CHF 1,1812 1,1813EUR/GBP 0,8737 0,8726USD/JPY 110,86 110,77USD/CHF 1,0001 1,0015GBP/USD 1,3518 1,3516bur/nas/spi(AWP / 18.05.2018 08h56)