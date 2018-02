L'euro se ressaisit face au dollar après la chute de Wall Street

Tokyo (awp/afp) - L'euro regagnait un peu de terrain mardi face au dollar alors qu'un mouvement d'affolement s'emparait des places financières, au lendemain du plongeon de Wall Street en dépit de bons indicateurs sur l'économie américaine et sur fond de montée des rendements obligataires.Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,2381 dollar, contre 1,2373 dollar lundi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne reculait un peu face à la devise japonaise, à 134,94 yens pour un euro contre 135,05 yens lundi soir.Le billet vert s'affaiblissait lui aussi face à la monnaie nipponne, à 108,98 yens pour un dollar contre 109,13 yens la veille.Alors que le marché était gagné par une nouvelle vague d'aversion pour le risque, à Wall Street l'indice vedette de la place new-yorkaise a dévissé lundi de plus de 1.500 points avant de clôturer en baisse de 4,60%.Un mouvement de panique a saisi la place new-yorkaise après plusieurs mois d'euphorie boursière régulièrement saluée par le président Donald Trump.Selon les analystes, les inquiétudes sur les conséquences négatives de la remontée des taux d'intérêt de la banque centrale américaine sont le principal moteur de cette chute qui a débuté vendredi.Mais sur le marché des changes, la hausse des taux reste généralement une source de soutien pour le dollar.Le dollar avait bénéficié lundi du rapport particulièrement solide sur l'emploi en janvier diffusé vendredi, qui a montré une nouvelle fois un niveau d'embauches important et surtout, un bond des salaires, au rythme le plus rapide depuis 2009. En outre, la croissance de l'activité dans les services aux États-Unis a repris de la vigueur en janvier pour s'établir à 59,9%La perspective de voir l'inflation, jusqu'à présent atone dans le cycle économique en cours, accélérer enfin pourrait également forcer la Réserve fédérale (Fed) à y répondre en augmentant les taux d'intérêt à un rythme plus rapide.En zone euro, la croissance de l'activité privée a continué à s'accélérer en janvier, atteignant un pic de près de 12 ans, selon la seconde estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit et cette statistique a profité à l'euro face au dollar.De plus "le scénario d'une diminution progressive de la politique de soutien monétaire de la BCE au cours de cette année est toujours intact", a déclaré à l'AFP Masakaku Satou, analyste de Gaitame Online.De son côté, David de Garis, un directeur de la National Australia Bank, a déclaré dans un commentaire que "dans ses remarques devant le Parlement européen, Mario Draghi semble jeter les bases d'une fin de la politique de soutien lorsque l'institution examinera ses prévisions le mois prochain".De son côté, le bitcoin poursuivait sa chute, évoluant sous le 6.200 dollars alors qu'il frôlait les 20.000 dollars en décembre après une série de mauvaises nouvelles pour la monnaie virtuelle."Il faut voir derrière ce mouvement les durcissements réglementaires et le fait que les investisseurs perdent confiance" dans les monnaies virtuelles, notamment après le piratage de la plateforme d'échanges japonaise Coincheck, a commenté auprès de l'AFP Stephen Innes, responsable des transactions Asie-Pacifique chez Oanda.Vers 07H00 GMT, la livre britannique était stable face à la monnaie unique européenne, à 88,60 pence pour un euro, et montait face au billet vert, à 1,3974 dollar pour une livre.La devise suisse baissait face à l'euro, à 1,1546 franc suisse pour un euro, ainsi que face à la devise américaine, à 0,9326 franc pour un dollar.La monnaie chinoise valait 6,2852 yuans pour un dollar contre 6,2926 yuans lundi à 15H00 GMT.Le bitcoin valait 6.198,78 dollars, contre 7.125,79 dollars lundi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi----------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2381 1,2373EUR/JPY 134,94 135,05EUR/CHF 1,1546 1,1525EUR/GBP 0,8860 0,8864USD/JPY 108,98 109,13USD/CHF 0,9326 0,9315GBP/USD 1,3974 1,3958bur/php/spi(AWP / 06.02.2018 08h49)