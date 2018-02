L'euro se ressaisit face au dollar, la livre continue à monter

Tokyo (awp/afp) - L'euro regagnait du terrain vendredi face au dollar après le nouveau plongeon de Wall Street qui a entrainé dans son sillage les places asiatiques, et la livre britannique continuait à monter au lendemain d'une réunion de la Banque d'Angleterre (BoE).Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,2275 dollar, contre 1,2246 dollar jeudi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne progressait face à la devise japonaise, à 133,85 yens pour un euro contre 133,18 yens jeudi soir.Le billet vert progressait aussi face à la monnaie nipponne, à 109,06 yens pour un dollar contre 108,74 yens la veille."A l'avenir, la progression ou non du dollar va dépendre du rythme de progression des taux d'intérêt aux Etats-Unis, a expliqué Takahiro Sekido, stratégiste chez MUFG - Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ"L'accès de faiblesse du dollar peut s'inverser, cela va dépendre des spéculations du marché sur une hausse des émissions obligataires du Trésor américain, du relèvement du plafonnement de la dette américaine ou de sa flexibilité", a-t-il ajouté.Le président de la Réserve fédérale de New York, William Dudley, a mis en garde jeudi contre le creusement du déficit budgétaire américain."Si le déficit budgétaire s'achemine sur une voie non viable, ce qui semble se passer maintenant, les investisseurs dans les bons (du Trésor américains) vont commencer à demander des taux d'intérêt plus forts pour compenser le risque d'investir dans cette dette", a affirmé le patron de la Fed de New York sur Bloomberg TVLa perspective de la fin des politiques accommodantes des banques centrales et en premier lieu de la Fed a de nouveau fait plonger Wall Street jeudi, après plusieurs séances tumultueuses.Le début de la déroute de la Bourse de New York avait été déclenché la semaine dernière par une montée rapide du taux d'emprunt à dix ans des Etats-Unis, dans la foulée de l'annonce d'une statistique positive.Jeudi, c'est un autre indicateur qui a fait redouter une accélération de la normalisation de la politique monétaire alors que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont enregistré une baisse surprise pour descendre à leur deuxième plus bas niveau en 45 ans.Les investisseurs surveillent aussi la Banque centrale européenne (BCE), où s'agitent en coulisses "colombes", partisans de garder une politique très accommodante, et "faucons", désireux de resserrer plus vite les vannes du crédit.De son côté, la Banque d'Angleterre a comme attendu jeudi laissé sa politique monétaire inchangée lors de la première réunion de l'année de son Comité de politique monétaire (CPM). Mais elle a relevé ses prévisions de croissance pour le Royaume-Uni et prévenu d'un resserrement monétaire peut-être plus marqué si l'économie continue de s'améliorer.Par ailleurs aux Etats-Unis, un accord budgétaire sur le financement du gouvernement américain a finalement été approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi par le Sénat, ouvrant la voie à un vote à la Chambre des représentants qui doit éviter une paralysie partielle de l'administration.Vers 07H00 GMT, la livre britannique poursuivait sa progression face à la monnaie unique européenne, à 87,85 pence pour un euro, comme face au billet vert, à 1,3972 dollar pour une livre.La devise suisse reculait face à l'euro, à 1,1501 franc suisse pour un euro et face à la devise américaine, à 0,9369 franc pour un dollar.La monnaie chinoise progressait face au billet vert à 6,3108 yuans pour un dollar, contre 6,3298 yuans pour un dollar jeudi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 8.063,12 dollars, contre 8.144,20 dollars jeudi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de vendredi Cours de jeudi----------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2275 1,2246EUR/JPY 133,85 133,18EUR/CHF 1,1501 1,1465EUR/GBP 0,8785 0,8802USD/JPY 109,06 108,74USD/CHF 0,9369 0,9360GBP/USD 1,3972 1,3912bur-mcj/spi(AWP / 09.02.2018 08h59)