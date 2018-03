L'euro se ressaisit face au dollar sur fond de craintes de guerre commerciale

Londres (awp/afp) - L'euro se ressaisissait vendredi au lendemain d'un net repli et le yen progressait dans un marché marqué par les craintes de guerre commerciale entre Washington et Pékin.Vers 10H00 GMT (11H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2324 dollar contre 1,2302 dollar jeudi vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise à 129,25 yens contre 129,52 yens la veille.Le billet vert reculait lui aussi face à la monnaie nipponne à 104,87 yens contre 105,28 yens pour un dollar jeudi soir.Jeudi vers 23H00 GMT, le dollar et l'euro sont même tombés à 104,64 yens pour un dollar et à 128,95 yens pour un euro, leur niveau le plus bas depuis respectivement novembre 2016 et août 2017.La monnaie japonaise est considérée comme une valeur refuge et a tendance à grimper dès que l'environnement économique se fait incertain."L'aversion au risque sera le thème central de cette dernière journée d'échange de la semaine", a commenté Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities, qui rappelle que la Réserve fédérale américaine (Fed) avait cité les risques de guerre commerciale comme l'une de ses principales inquiétudes."Les investisseurs sont déjà sur la défensive" même si le scénario d'une escalade qui empêcherait la Fed de poursuivre sa normalisation "a peu de chances de se matérialiser", a-t-il ajouté.Le président américain Donald Trump a déclenché jeudi une offensive commerciale contre la Chine, évoquant des mesures punitives contre des importations chinoises d'un montant pouvant atteindre "60 milliards de dollars". Il accuse le géant asiatique de concurrence déloyale et de vol de propriété intellectuelle.En réaction, la Chine a aussitôt dévoilé une liste de droits de douane qu'elle pourrait imposer sur des importations de produits américains représentant 3 milliards de dollars, et elle a assuré "ne pas avoir peur d'une guerre commerciale".Les annonces américaines s'apparentent pour l'instant davantage à un avertissement qu'à des sanctions immédiates.Toutefois, les marchés actions ont décroché en Asie, Tokyo finissant sur une chute de 4,51%, dans la foulée du recul de près de 3% de Wall Street jeudi soir. En Europe, les places financières tentaient de résister à la panique mais affichaient de fortes baisses.De son côté, la monnaie européenne remontait vendredi face au dollar après un repli la veille dû notamment à la publication pour le deuxième mois consécutif d'un recul de la croissance du secteur privé en mars dans la zone euro, selon l'indice PMI composite du cabinet Markit.Vers 10H00 GMT, la monnaie chinoise valait 6,3232 yuans pour un dollar contre 6,3350 yuans pour un dollar la veille.L'once d'or coûtait 1.342,40 dollars contre 1.321,35 dollars jeudi soir.Le bitcoin valait 8.494,57 dollars contre 8.598,84 dollars jeudi à 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de vendredi Cours de jeudi-----------------------------------10H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2324 1,2302EUR/JPY 129,25 129,52EUR/CHF 1,1680 1,1677EUR/GBP 0,8744 0,8727USD/JPY 104,87 105,28USD/CHF 0,9477 0,9492GBP/USD 1,4093 1,4096bur-ktr/jbo/spi(AWP / 23.03.2018 11h20)