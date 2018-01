L'euro se stabilise face au dollar après l'emploi américain

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait face au dollar vendredi, effaçant une partie des pertes enregistrées pendant la séance asiatique et l'essentiel des échanges européens, le billet vert se trouvant lesté par un rapport décevant sur l'emploi américain en décembre.Vers 14H00 GMT (15H00 HEC), l'euro valait 1,2062 dollar contre 1,2068 dollar jeudi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise, à 136,44 yens pour un euro - grimpant même vers 13H30 GMT à 136,64 yens, un nouveau sommet depuis mi-octobre - contre 136,03 yens jeudi soir.Le billet vert aussi gagnait du terrain face à la monnaie nipponne, à 113,20 yens pour un dollar contre 112,72 yens la veille.Les créations d'emplois ont "déçu" et la croissance des salaires est "faible", a résumé Mike van Dulken, analyste chez Accendo Markets.L'économie américaine a créé 148.000 nouveaux emplois en décembre, alors que les analystes s'attendaient à 188.000 embauches nettes après 252.000 créations d'emplois en novembre (chiffre révisé à la hausse)."Le dollar, en difficulté (ces derniers mois) avait besoin de chiffres de l'emploi meilleurs que prévu" pour espérer se reprendre alors que des embauches inférieures aux attentes lestent la monnaie américaine, a expliqué Ken Odeluga, analyste chez City Index."L'économie américaine a réussi à créer des emplois à un rythme soutenu ces dernières années, mais la croissance des salaires est restée à la traîne", a rappelé David Madden, analyste chez CMC Markets."Si l'économie américaine veut passer à la vitesse supérieure sur le plan de la croissance économique, il faut que la hausse des salaires et dans la foulée de la consommation s'accélère", a estimé M. Madden.Actuellement, la Réserve fédérale américaine (Fed) prévoit de relever trois fois ses taux d'intérêt en 2108, comme en 2017, et les observateurs ne voient actuellement pas l'institution accélérer son resserrement monétaire si les données, en particulier sur l'inflation, ne montrent pas plus de signes d'amélioration.L'euro avait fortement progressé jeudi face au dollar après la publication d'indicateurs sur le secteur des services dans plusieurs grands pays de la zone euro, en particulier en Allemagne, bien reçus par les cambistes. Il avait ainsi atteint 1,2089 dollar, un nouveau sommet en quatre mois.Depuis la fin 2017, les indicateurs en zone euro sont prometteurs et portent la monnaie unique.En effet, ces bons indicateurs laissent à penser aux cambistes que la Banque centrale européenne (BCE) pourrait être poussée à réduire son soutien monétaire plus rapidement que prévu et augmenter ses taux d'intérêt plus tôt que dans le courant 2019, selon des analystes.Vendredi, les cambistes ont préféré rester prudent vis-à-vis de la monnaie unique à la suite de l'annonce d'un léger ralentissement de la hausse des prix à la consommation en zone euro, à 1,4% sur un an en décembre après 1,5% en novembre.Vers 14H00 GMT, la livre britannique repartait à la hausse face à la monnaie unique européenne, à 88,86 pence pour un euro, comme face au billet vert, à 1,3566 dollar pour une livre.La devise suisse se stabilisait face à l'euro, à 1,1758 franc suisse pour un euro, après avoir atteint vers 08H05 GMT 1,1778 franc, son niveau le plus faible depuis mi-janvier 2015. La monnaie suisse se stabilisait aussi face à la devise américaine, à 0,9754 franc pour un dollar.La monnaie chinoise grimpait face au billet vert, à 6,4867 yuans pour un dollar - évoluant à ses niveaux les plus élevés en cours d'échanges en quatre mois - contre 6,4935 yuans jeudi à 15H30 GMT.L'once d'or a fini à 1.317,90 dollars au fixing du matin, contre 1.314,50 dollars jeudi au fixing du soir.Le bitcoin valait 16.038,24 dollars contre 15.026,11 dollars jeudi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de vendredi Cours de jeudi----------------------------------14H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2062 1,2068EUR/JPY 136,44 136,03EUR/CHF 1,1758 1,1764EUR/GBP 0,8886 0,8905USD/JPY 113,20 112,72USD/CHF 0,9754 0,9748GBP/USD 1,3566 1,3552acd/js/tes(AWP / 05.01.2018 15h16)