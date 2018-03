L'euro se stabilise face au dollar après la Fed

Londres (awp/afp) - Après avoir fortement progressé, l'euro se stabilisait jeudi face au dollar, pénalisé au lendemain de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) où l'institution s'est montrée assez prudente malgré un relèvement d'un quart de point des taux, comme attendu.Vers 10H00 GMT (11H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2334 dollar contre 1,2338 dollar mercredi à 21H00 GMT et 1,2242 dollar mardi soir.La monnaie unique européenne baissait en revanche face à la devise japonaise, à 130,24 yens pour un euro contre 130,85 yens mercredi soir.Le billet vert reculait lui aussi face à la monnaie nipponne, à 105,63 yens pour un dollar contre 106,05 yens la veille au soir.A l'issue de sa réunion de politique monétaire de deux jours, la Fed a annoncé une hausse de taux d'intérêt d'un quart de point et maintenu sa prévision de trois hausses au total cette année alors que de nombreux investisseurs espéraient un relèvement des perspectives à quatre. Elle a en revanche revu à la hausse la cadence prévue pour l'an prochain, à trois hausses contre deux précédemment."Bien qu'il y ait eu une légère augmentation des prévisions pour 2019 et 2020, cela n'a que peu supporté le dollar", a réagi Lukman Otunuga, analyste chez FXTM."L'apparente prudence de Jerome Powell pendant la conférence et sa déclaration qu'il n'y avait pas d'indication claire d'une accélération de l'inflation ont encouragé les investisseurs à parier contre le dollar", a-t-il poursuivi.Une inflation forte pousse à relever les taux et rend le dollar plus rémunérateur, encourageant les cambistes à en acheter en prévision."De manière générale, il y avait une certaine franchise dans les réponses de M. Powell, ce qui le différenciait de Yellen (qui l'a précédé à ce poste). Cependant, le message était le même, (...) ce qui n'est pas surprenant étant donné qu'il était le choix de la continuité", a ajouté Jasper Lawler de London Capital Group à propos du ton du nouveau gouverneur de la Fed dont c'était la première réunion.Deuxième grand rendez-vous de la semaine, la décision de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi. Le marché s'attend à un maintien du taux actuel mais surveillera tout indice confirmant l'hypothèse d'un relèvement en mai.Vers 10H00 GMT, la monnaie chinoise valait 6,3307 yuans pour un dollar contre 6,3232 yuans pour un dollar mercredi à 15H30 GMT.L'once d'or coûtait 1.329,18 dollars contre 1.321,25 dollars mercredi soir.Le bitcoin valait 8.776,87 dollars contre 8.895,59 dollars mercredi à 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de jeudi Cours de mardi-----------------------------------10H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2334 1,2338EUR/JPY 130,24 130,85EUR/CHF 1,1695 1,1719EUR/GBP 0,8718 0,8725USD/JPY 105,63 106,05USD/CHF 0,9483 0,9497GBP/USD 1,4145 1,4141bur-ktr/js/php(AWP / 22.03.2018 11h18)