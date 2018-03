L'euro se stabilise face au dollar après un rapport sur l'emploi américain

New York (awp/afp) - L'euro se stabilisait face au dollar vendredi dans le sillage d'un rapport montrant à la fois un bond des créations d'emplois aux Etats-Unis, signe encourageant pour l'économie, et une hausse modérée des salaires, de nature à tempérer l'augmentation des taux d'intérêt.Vers 20H00 GMT (21H00 HEC), l'euro valait 1,2314 dollar, contre 1,2312 dollar jeudi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne gagnait également du terrain face à la devise japonaise, à 131,52 yens contre 130,79 yens la veille au soir.Le billet vert aussi s'appréciait face à la monnaie nipponne, à 106,80 yens contre 106,23 yens jeudi soir.Selon les chiffres mensuels du département du Travail, les Etats-Unis ont créé 313.000 emplois en février, l'augmentation la plus forte en un an et demi.Dans le même temps, les salaires ont à peine augmenté.Or "un ralentissement de la croissance des salaires pourrait remettre en question le rythme des hausses de taux de la Fed (Réserve fédérale américaine)", ont prévenu les analystes de FxPro. Cette perspective est de nature à peser sur le dollar car la hausse des taux de la Fed le rend plus rémunérateur.Ces deux éléments s'annulaient donc vendredi sur le marché des changes.En revanche, ce rapport sur l'emploi combiné aux annonces moins agressives que craint par les marchés sur les taxes à l'importation défendues par le président Donald Trump et les signes d'un apaisement des tensions entre les Etats-Unis et la Corée du Nord "contribue à créer un environnement plus favorable à la prise de risque", a estimé Erik Nelson de Wells Fargo en mettant en avant la performance de monnaies comme le rand sud-africain, la livre turque, le real brésilien ou les pesos mexicain et colombien.La monnaie chinoise a terminé en hausse face au billet vert, à 6,3344 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,3422 yuans jeudi à la même heure.L'once d'or a fini à 1.320,60 dollars au fixing du soir, contre 1.321 dollars jeudi.Vers 20H00 GMT, le bitcoin valait 8.729,69 dollars contre 9.330,23 dollars jeudi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg. Le prix d'un bitcoin est tombé vers 06H05 GMT à 8.368,06 dollars, son niveau le plus faible en près d'un mois.Cours de vendredi Cours de jeudi----------------------------------20H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2314 1,2312EUR/JPY 131,52 130,79EUR/CHF 1,1708 1,1710EUR/GBP 0,8891 0,8915USD/JPY 106,80 106,23USD/CHF 0,9508 0,9511GBP/USD 1,3849 1,3811bur-jum/alb/pb(AWP / 09.03.2018 21h08)