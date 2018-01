L'euro se stabilise face au dollar après un sommet en trois ans

Tokyo (awp/afp) - L'euro se stabilisait face au dollar mardi après avoir atteint lundi un sommet en un peu plus de trois ans grâce au regain d'optimisme politique en Allemagne et monétaire en zone euro.Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,2267 dollar - après avoir atteint lundi 1,2297 dollar, son niveau le plus élevé depuis le 19 décembre 2014 - contre 1,2265 dollar lundi vers 17H00 GMT.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise, à 135,93 yens pour un euro contre 135,57 yens la veille.Le billet vert remontait face à la monnaie nipponne, à 110,81 yens pour un dollar contre 110,54 yens lundi."La fermeté des minutes de la BCE et la diminution du risque politique devraient continuer à soutenir le marché", a commenté Stephen Innes, responsable Asie-Pacifique chez OANDA.La coalition entre la chancelière allemande Angela Merkel et les sociaux-démocrates du SPD a constitué un fort soulagement pour le marché, près de quatre mois après les élections en Allemagne.Depuis la fin de semaine dernière, l'euro est en outre porté par des attentes d'un resserrement plus tôt qu'attendu de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) après la publication jeudi des minutes de sa dernière réunion. L'institution ouvre même la voie à une possible hausse de taux dès cet été selon des analystes.Selon ces minutes, si l'économie de la zone euro continue de croître et que l'inflation continue de se diriger vers le niveau cible de 2%, le Conseil des gouverneurs pourrait "réviser tôt" en 2018 les éléments de langage liés à sa position et ses attentes en matière de politique monétaire.Ainsi, même si la Réserve fédérale américaine (Fed) devrait continuer à resserrer sa politique monétaire cette année, elle pourrait donc être rejointe par la BCE, voire agir à un rythme plus lent que les autres grandes banques centrales, ce qui pèserait sur le dollar, d'autant plus que les prochaines actions de la Fed semblent déjà en partie intégrées aux cours.Le yen, lui, refluait face au dollar, notamment après des propos du ministre des Finances japonais Taro Aso qui s'est inquiété "des mouvements brusques" de la monnaie nippone.Vers 07H00 GMT, la livre britannique baissait face à la monnaie unique européenne, à 88,94 pence pour un euro, ainsi que face au billet vert, à 1,3793 dollar pour une livre.La devise suisse baissait légèrement face à l'euro, à 1,1821 franc suisse pour un euro, et était quasiment stable face à la devise américaine, à 0,9636 franc pour un dollar.La monnaie chinoise valait 6,4310 yuans pour un dollar contre 6,4371 yuans lundi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 13.152,89 dollars contre 14.123,80 dollars lundi vers 17H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi----------------------------------07H00 GMT 17H00 GMTEUR/USD 1,2267 1,2265EUR/JPY 135,93 135,57EUR/CHF 1,1821 1,1814EUR/GBP 0,8894 0,8885USD/JPY 110,81 110,54USD/CHF 0,9636 0,9632GBP/USD 1,3793 1,3802bur/php/ggy(AWP / 16.01.2018 08h31)