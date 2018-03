L'euro se stabilise face au dollar avant une réunion de la BCE

New York (awp/afp) - L'euro restait quasi stable face au dollar mercredi dans un marché penchant pour la prudence à la veille d'une réunion de la Banque centrale européenne (BCE) et face aux remous à Washington après la démission du conseiller économique du président américain.Vers 20H00 GMT (21H00 HEC), l'euro valait 1,2406 dollar, contre 1,2404 dollar mardi vers 22H00 GMT et 1,2336 dollar lundi soir.La monnaie unique européenne se stabilisait également face à la devise japonaise, à 131,57 yens contre 131,64 yens la veille au soir.Le billet vert baissait légèrement face à la monnaie nipponne, à 106,05 yens contre 106,13 yens mardi."Le dollar reste fragile alors que la démission du conseiller économique en chef du président Trump (après sa décision très controversée de taxer les importations d'acier et d'aluminium, NDLR) a ravivé les craintes d'une guerre commerciale", a relevé Joe Manimbo de Western Union.Son départ "laisse la voie libre à l'administration Trump pour la mise en oeuvre de mesures protectionnistes, une tendance qui mine la confiance envers les responsables politiques américains et pèse sur le dollar", a-t-il ajouté.Dans ce contexte, l'annonce de fortes créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis en février, selon l'enquête mensuelle ADP, n'a pas suscité de réaction particulière sur le marché des changes.Dans le même temps les cambistes se plaçaient en retrait vis-à-vis de l'euro à la veille d'une décision monétaire de la BCE.Malgré les débats en son sein, l'institution monétaire ne devrait pas faire d'annonces majeures jeudi, pour éviter d'attiser les tensions politiques et financières du moment."La réunion de jeudi devrait donner le ton pour l'euro pour les prochaines semaines, car les cambistes ont hâte de voir si Mario Draghi (le président de la banque centrale, ndlr) va changer un peu son discours sur les perspectives de sa politique", a noté Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities.La monnaie chinoise a terminé en baisse face au billet vert, à 6,3254 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,3145 yuans mardi à la même heure.L'once d'or a fini à 1.329,40 dollars au fixing du soir, contre 1.331,40 dollars mardi.Vers 20H00 GMT, le bitcoin valait 9.842,17 dollars contre 10.790,35 dollars mardi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg. La devise virtuelle a plongé après un communiqué du gendarme américain des marchés financiers (SEC) qui a appelé les plateformes électroniques sur lesquelles s'échangent les cryptomonnaies à s'enregistrer auprès de ses services.Cours de mercredi Cours de mardi----------------------------------20H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2406 1,2404EUR/JPY 131,57 131,64EUR/CHF 1,1706 1,1668EUR/GBP 0,8928 0,8932USD/JPY 106,05 106,13USD/CHF 0,9435 0,9407GBP/USD 1,3896 1,3888bur-jum/alb/pb(AWP / 07.03.2018 21h16)