L'euro se stabilise face au dollar dans un marché prudent

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait face au dollar vendredi, dans un marché prudent sur fond de risque de paralysie de l'État fédéral américain, d'incertitude politique en Allemagne avant une décision monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) la semaine prochaine.Vers 17H00 GMT (18H00 HEC), l'euro valait 1,2238 dollar, contre 1,2243 dollar jeudi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise, à 135,33 yens contre 135,92 yens jeudi soir.Le billet vert aussi perdait du terrain face à la monnaie nipponne, à 110,59 yens contre 111,02 yens la veille au soir.Les cambistes profitaient du cours élevé de l'euro - qui avait atteint mercredi un sommet depuis mi-décembre 2014 (à 1,2323 dollar) - pour engranger quelques bénéfices vendredi, même si la devise restait prisée.L'euro et la livre britannique sont globalement parvenus à conserver leurs gains ces derniers jours, ce qui montre la confiance des cambistes dans les perspectives à plus long terme des deux devises, mais aussi les incertitudes actuelles vis-à-vis du dollar, a observé Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities.Les cambistes se focalisaient sur le Sénat américain car si un budget provisoire n'y est pas adopté d'ici vendredi soir, l'État fédéral pourrait se trouver en partie paralysé à partir de samedi matin, et des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux mis en congés sans solde.Cette question n'a jusqu'à présent pas préoccupé les marchés, mais "avec un dollar sur une pente descendante, une paralysie déclencherait encore plus de ventes", a prévenu Derek Halpenny, analyste chez MUFG.Et la durée incertaine d'une telle paralysie pourrait commencer à faire douter les cambistes de la capacité de la Réserve fédérale américaine (Fed) à relever ses taux d'intérêt en mars, une action dont la probabilité est actuellement de 80%, a expliqué M. Halpenny.Mais la prudence était aussi de mise sur l'euro dans l'attente d'un vote dimanche des sociaux-démocrates allemands sur le principe d'une coalition trouvée entre leur parti et la chancelière conservatrice Angela Merkel et visant à constituer un gouvernement, près de quatre mois après les élections.Un rejet par les sociaux-démocrates réunis en congrès risquerait de peser lourdement sur l'euro, a prévenu Konstantinos Anthis, car cela entraînerait soit la constitution d'un gouvernement minoritaire par Mme Merkel soit de nouvelles élections.En outre, les cambistes restaient attentistes à l'approche d'une réunion de politique monétaire de la BCE jeudi prochain.Plusieurs responsables de la BCE ont indiqué récemment qu'il était envisageable que l'institution de Francfort commence à resserrer sa politique monétaire cette année.Toutefois, des voix au sein de la banque centrale commencent à s'inquiéter du renchérissement rapide de l'euro qui risque de peser sur les marges des exportateurs de la région, voire sur une hausse des prix à la consommation qui peine déjà à accélérer. Selon une nouvelle estimation officielle publiée mercredi, l'inflation dans la zone euro a ralenti en décembre à 1,4%.De son côté, la livre britannique marquait une pause dans sa hausse, se trouvant quelque peu sous pression vendredi après l'annonce d'une baisse plus marquée que prévu des ventes au détail en décembre au Royaume-Uni.Vers 17H00 GMT, la livre britannique baissait face à la monnaie unique européenne, à 88,33 pence pour un euro, comme face au billet vert, à 1,3852 dollar pour une livre, après avoir grimpé vers 09H35 GMT à 1,3945 dollar, un nouveau sommet depuis le 24 juin 2016, date de l'annonce de la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne (UE).La devise suisse baissait face à l'euro, à 1,1766 franc suisse pour un euro, comme face à la devise américaine, à 0,9615 franc pour un dollar, après avoir atteint vers 08H50 GMT 0,9536 franc, son niveau le plus élevé depuis mi-septembre.La monnaie chinoise a terminé en hausse face au billet vert, à 6,4040 yuans pour un dollar à 14H20 GMT - son niveau en fin d'échanges le plus fort depuis début décembre 2015 - contre 6,4200 yuans jeudi à 15H30 GMT.L'once d'or a fini à 1.334,95 dollars au fixing du matin, contre 1.332,20 dollars jeudi au fixing du soir.Le bitcoin valait 11.677,14 dollars contre 11.620,11 dollars jeudi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de vendredi Cours de jeudi----------------------------------17H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2238 1,2243EUR/JPY 135,33 135,92EUR/CHF 1,1766 1,1737EUR/GBP 0,8833 0,8809USD/JPY 110,59 111,02USD/CHF 0,9615 0,9586GBP/USD 1,3852 1,3898acd/jpr(AWP / 19.01.2018 17h59)