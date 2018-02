L'euro se stabilise face au dollar dans un marché prudent

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait lundi face à un dollar qui avait profité vendredi d'un coup de pouce d'un rapport sur l'emploi et le chômage aux États-Unis en janvier meilleur qu'attendu.Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,2460 dollar, contre 1,2453 dollar vendredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise, à 136,88 yens pour un euro contre 137,21 yens vendredi soir. En séance vendredi, l'euro était monté jusqu'à 137,50 yens, son niveau le plus élevé depuis fin août 2015.Le billet vert aussi baissait face à la monnaie nipponne, à 109,86 yens pour un dollar contre 110,18 yens vendredi."La semaine débute comme la précédente à terminé, avec l'attention des investisseurs focalisée sur le dollar", a observé Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities."Le dollar a terminé la semaine dernière sur des gains, certes modestes, mais pour la première fois en 2018", soutenu en particulier par un discours jugé plus confiant de la Réserve fédérale américaine (Fed) et un rapport sur l'emploi américain robuste, a expliqué M. Anthis.Le dollar avait en effet profité vendredi de la diffusion des chiffres sur le marché du travail en janvier aux États-Unis: 200.000 emplois nets ont été créés, dépassant les attentes des analystes qui étaient de 180.000, et le taux de chômage est resté à 4,1%.Surtout, les salaires ont augmenté de 2,9% sur un an, le rythme le plus rapide depuis 2009. Ce dernier indicateur a contribué à soutenir encore plus les rendements sur les bons du Trésor américain et à renforcer la possibilité de voir la Réserve fédérale accélérer le rythme de remontée des taux d'intérêt cette année, selon des analystes.Pour Lee Hardman, analyste chez MUFG, "ces derniers développements viennent à point nommé rappeler que la performance du dollar ne devrait pas rester à sens unique cette année", car la Fed pourrait bien procéder à trois hausses de taux cette année comme en 2017, même si la prudence reste de mise à court terme.En quête d'indice sur la vigueur de la croissance de la première économie mondiale, les cambistes attendaient lundi l'indice d'activité dans le secteur des services (ISM) en janvier, au début d'une semaine peu chargée en indicateurs américains.Vers 10H00 GMT, la livre britannique se stabilisait face à la monnaie unique européenne, à 88,21 pence pour un euro, et montait face au billet vert, à 1,4125 dollar pour une livre.La devise suisse montait face à l'euro, à 1,1588 franc suisse pour un euro, ainsi que face à la devise américaine, à 0,9300 franc pour un dollar.La monnaie chinoise s'appréciait face au billet vert, à 6,2880 yuans pour un dollar contre 6,3008 yuans vendredi à 15H30 GMT.L'once d'or valait 1.335,09 dollars, contre 1.331,15 dollars vendredi au fixing du soir.Le bitcoin valait 7.932,74 dollars, contre 8.610,98 dollars vendredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg. Vendredi, le prix d'un bitcoin était tombé à 7.614,10 dollars, son niveau le plus faible depuis mi-novembre.Cours de lundi Cours de vendredi----------------------------------10H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2460 1,2453EUR/JPY 136,88 137,21EUR/CHF 1,1588 1,1599EUR/GBP 0,8821 0,8822USD/JPY 109,86 110,18USD/CHF 0,9300 0,9314GBP/USD 1,4125 1,4116acd/js/php(AWP / 05.02.2018 11h04)