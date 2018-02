L'euro se stabilise face au dollar dans un marché prudent

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait mardi face à un dollar qui resté prisé par des investisseurs cherchant la sécurité qu'il représente à leurs yeux dans un contexte d'accès de faiblesse des marchés d'actions.Vers 17H00 GMT (18H00 HEC), l'euro valait 1,2375 dollar, contre 1,2373 dollar lundi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne se stabilisait également face à la devise japonaise, à 135,11 yens pour un euro contre 135,05 yens lundi soir.Le billet vert aussi se stabilisait face à la monnaie nipponne, à 109,16 yens pour un dollar contre 109,13 yens la veille."Le dollar s'est renforcé de toutes parts (lundi), porté par une vague d'aversion au risque, les investisseurs tentant d'ajuster leur portefeuille dans le sillage d'une hausse des rendements obligataires américains et de la baisse du marché actions", a observé Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities.Les marchés actions américains ont dégringolé lundi peu avant la clôture, provoquant un effet domino sur les marchés asiatiques et européens et entraînant un afflux d'investisseurs vers le dollar, prisé pour son statut de valeur refuge.À la Bourse de New-York, l'indice phare Dow Jones Industrial Average a dévissé lundi de plus de 1.500 points avant de clôturer en baisse de 4,60%. Mardi, l'indice peinait à effacer ses pertes de la veille.Un mouvement de panique a saisi la place new-yorkaise après plusieurs mois d'euphorie boursière régulièrement saluée par le président, Donald Trump.Selon certains analystes, les inquiétudes sur les conséquences négatives d'une remontée plus rapide qu'attendu des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur l'activité économique du pays ainsi que des inquiétudes politiques persistantes sont le principal moteur de cette chute, qui a débuté vendredi.Mais pour Lee Hardman, analyste chez MUFG, "la correction du marché d'actions n'avait que trop tardé après la hausse quasi ininterrompue qui a suivi l'élection de Donald Trump en novembre 2016".Et la réaction plus faible du marché des changes s'explique par le fait que le dollar s'est déjà progressivement affaibli ces derniers mois, ce qui le place à un niveau de valeur globalement plus juste, a expliqué M. Hardman.Vers 17H00 GMT, la livre britannique se stabilisait face à la monnaie unique européenne, à 88,70 pence pour un euro, comme face au billet vert, à 1,3951 dollar pour une livre.La devise suisse baissait face à l'euro, à 1,1600 franc suisse pour un euro, ainsi que face à la devise américaine, à 0,9372 franc pour un dollar.La monnaie chinoise a terminé en hausse face au billet vert, à 6,2907 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,2926 yuans lundi à la même heure.L'once d'or a fini à 1.331,40 dollars au fixing du soir, contre 1.333,60 dollars lundi.Le bitcoin valait 6.999,93 dollars, contre 7.125,79 dollars lundi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg. Vers 07H55 GMT mardi, le prix d'un bitcoin est tombé à 5.922 dollars, son niveau le plus faible depuis mi-novembre.Cours de mardi Cours de lundi-------------------------------17H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2375 1,2373EUR/JPY 135,11 135,05EUR/CHF 1,1600 1,1525EUR/GBP 0,8870 0,8864USD/JPY 109,16 109,13USD/CHF 0,9372 0,9315GBP/USD 1,3951 1,3958acd/az(AWP / 06.02.2018 17h59)