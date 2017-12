L'euro se stabilise face au dollar dans un marché très calme

New York (awp/afp) - L'euro se stabilisait mardi face au dollar dans un marché atone alors que de nombreuses places financières sont encore fermées au lendemain des fêtes de Noël.Vers 22H00 GMT (23H00 HEC), l'euro valait 1,1864 dollar, contre 1,1861 dollar vendredi vers 22H00 GMT et 1,1876 dollar jeudi soir.La monnaie unique européenne reculait un peu face à la devise japonaise à 134,29 yens contre 134,37 yens pour un euro vendredi soir.Le billet vert baissait également face à la monnaie nipponne à 113,19 yens, contre 113,30 yens pour un dollar vendredi soir.Dans l'ensemble, le marché des changes manquait toujours de volume mardi, de nombreuses places financières étant encore fermées notamment en Europe, à l'instar de Londres et Paris, à quelques jours des fêtes du Nouvel an.La devise européenne se reprenait néanmoins légèrement après s'être repliée vendredi dans la foulée de l'annonce de la victoire des indépendantistes catalans aux élections régionales anticipées de jeudi.Le roi d'Espagne, Felipe VI, a demandé dimanche aux nouveaux élus du Parlement catalan d'éviter un nouvel "affrontement" avec Madrid.En octobre dernier, après des mois de la pire crise politique qu'ait connue l'Espagne en 40 ans de démocratie, les séparatistes catalans avaient été destitués le 27 octobre par le chef du gouvernement Mariano Rajoy après avoir tenté de faire sécession sur la base d'un référendum d'autodétermination interdit par la justice espagnole. Des élections exceptionnelles en Catalogne avaient alors été convoquées pour le 21 décembre et ont vu la victoire des indépendantistes.La riche région, qui fournit 19% du PIB espagnol, avait été placée sous tutelle. Par peur de l'insécurité juridique, plus de 3.000 sociétés avaient transféré leurs sièges sociaux hors de la région et le tourisme, la consommation et l'emploi avaient chuté."La situation ne change pas considérablement, et même si (le résultat) est un coup de pouce pour (les partisans de) l'indépendance, celle-ci n'est pas plus proche aujourd'hui qu'hier", a estimé Derek Halpenny, analyste chez MUFG.Au Japon, la publication d'une série d'indicateurs de bon augure pour l'économie nippone a peu joué sur le cours du yen. La légère accélération inattendue de l'inflation, le rebond nettement plus important que prévu de la consommation des ménages et la nouvelle baisse du chômage à un niveau inédit depuis 24 ans ont plutôt laissé les cambistes de marbre."En fait l'inflation annuelle demeure bien en-dessous de l'objectif de 2% de la banque centrale. Ce qui veut dire qu'elle ne se pressera pas pour arrêter ses achats d'actifs massifs chaque mois sur les marchés", a analysé Omer Esiner de Commonwealth FX.Vers 22H00 GMT, la livre britannique était stable face à la monnaie unique européenne à 88,70 pence pour un euro, et se renforçait face au billet vert, à 1,3374 dollar pour une livre.La devise suisse baissait très légèrement face à l'euro à 1,1738 franc suisse pour un euro, et était stable face à la devise américaine, à 0,9894 franc pour un dollar.La monnaie chinoise s'appréciait face au billet vert, à 6,5491 yuans pour un dollar contre 6,5760 yuans pour un dollar vendredi à 14H45 GMT.Le bitcoin remontait à 15.970,07 dollars contre 14.445,57 dollars vendredi vers 22H00 GMT, selon des données compilées par le fournisseur de données financières Bloomberg. Lundi dernier, le bitcoin s'était envolé à un nouveau sommet historique à 19.511 dollars, avant de fortement baisser sur le reste de la semaine.Cours de mardi Cours de vendredi-----------------------------------------22H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,1864 1,1861EUR/JPY 134,29 134,37EUR/CHF 1,1738 1,1736EUR/GBP 0,8870 0,8873USD/JPY 113,19 113,30USD/CHF 0,9894 0,9894GBP/USD 1,3374 1,3368bur-alb/jld/pb(AWP / 26.12.2017 23h05)