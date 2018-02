L'euro se stabilise face au dollar en attendant l'inflation américaine

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait dollar mercredi, dans un marché attentiste avant la publication plus tard dans la journée des dernières statistiques sur l'inflation aux États-Unis, élément-clé de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,2354 dollar, contre 1,2350 dollar mardi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise, à 132,79 yens pour un euro contre 133,17 yens mardi soir.Le billet vert aussi perdait du terrain face à la monnaie nipponne, à 107,49 yens pour un dollar - tombant même pendant les échanges asiatiques à 106,84 yens, son niveau le plus faible depuis mi-novembre 2016 - contre 107,83 yens la veille."Les mouvements du dollar sont décevants depuis le début de l'année" et cette tendance se poursuivait cette semaine après n'être pas parvenu à tirer durablement parti de la hausse des rendements obligataires américains ni du récent épisode d'aversion pour le risque, a observé Lee Hardman, analyste chez MUFG.Ainsi, "le dollar semble toujours être à la merci d'un nouvel accès de faiblesse à court terme", a prévenu M. Hardman.Dans ce contexte, les investisseurs font se concentrer mercredi sur la publication des données sur la hausse des prix à la consommation aux États-Unis en janvier."L'inflation est la principale raison pour laquelle le dollar a rebondi (la semaine dernière), les courtiers estimant que la Fed pourrait resserrer sa politique monétaire de façon plus agressive cette année", a expliqué Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities."Cependant, les données publiées mercredi devraient montrer un ralentissement de la hausse des prix qui, s'il est confirmé, pourrait provoquer une nouvelle correction à la baisse du dollar", a prévenu M. Anthis.Vers 10H00 GMT, la livre britannique baissait face à la monnaie unique européenne, à 89,06 pence pour un euro - atteignant même vers 09H35 GMT à 89,19 pence, son niveau le plus faible en un mois. La livre sterling baissait également face au billet vert, à 1,3869 dollar pour une livre.La devise suisse se stabilisait face à l'euro, à 1,1551 franc suisse pour un euro, comme face à la devise américaine, à 0,9350 franc pour un dollar.La monnaie chinoise baissait face au billet vert, à 6,3442 yuans pour un dollar contre 6,3410 yuans pour un dollar mardi à 15H30 GMT.L'once d'or valait 1.330,82 dollars, contre 1.325,35 dollars mardi au fixing du soir.Le bitcoin valait 8.798,17 dollars, contre 8.623,97 dollars mardi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mercredi Cours de mardi----------------------------------10H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2354 1,2350EUR/JPY 132,79 133,17EUR/CHF 1,1551 1,1548EUR/GBP 0,8906 0,8892USD/JPY 107,49 107,83USD/CHF 0,9350 0,9351GBP/USD 1,3869 1,3890acd/php(AWP / 14.02.2018 11h10)