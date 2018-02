L'euro se stabilise face au dollar en attendant la Fed

Londres (awp/afp) - L'euro était quasiment stable face au dollar mercredi, dans un marché prudent à quelques heures de la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,2332 dollar contre 1,2337 dollar mardi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne montait un peu face à la devise japonaise, à 132,60 yens pour un euro contre 132,41 yens mardi soir.Le billet vert aussi gagnait un peu de terrain face à la monnaie nipponne, à 107,52 yens pour un dollar contre 107,33 yens la veille."Le dollar devrait recevoir un coup de pouce supplémentaire des minutes du FOMC (Comité de politique monétaire de la Fed)", a estimé Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities."La monnaie américaine a enregistré des gains de façon continue ces derniers jours", a observé M. Anthis.Le billet vert a en effet tiré parti ces derniers jours d'un regain d'optimisme sur la vigueur de la première économie, et les minutes pourraient renforcer ce mouvement en montrant que la Fed prévoit toujours de relever ses taux d'intérêt trois fois cette année.De son côté, l'euro était un peu sous pression après l'annonce d'un ralentissement plus marqué que prévu de la croissance de l'activité privée en zone euro en février, même si elle reste élevée.Vers 10H00 GMT, la monnaie chinoise était quasi stable face au billet vert, à 6,3421 yuans pour un dollar contre 6,3415 yuans le 14 février à 15H30 GMT, lors de sa dernière cotation avant les congés du Nouvel an lunaire.L'once d'or valait 1.329,71 dollars, contre 1.339,85 dollars mardi au fixing du soir.Le bitcoin valait 11.188,39 contre 11.705,72 dollars mardi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mercredi Cours de mardi----------------------------------10H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2332 1,2337EUR/JPY 132,60 132,41EUR/CHF 1,1556 1,1550EUR/GBP 0,8832 0,8816USD/JPY 107,52 107,33USD/CHF 0,9371 0,9361GBP/USD 1,3963 1,3996acd/jbo/pid(AWP / 21.02.2018 11h14)