L'euro se stabilise face au dollar, le marché attend Donald Trump

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait mardi face à un dollar peinant à conserver ses récents gains, lesté par un regain de prudence des cambistes avant un discours du président américain Donald Trump et alors que la semaine est chargée en publications de données économiques aux États-Unis.Vers 17H00 GMT (18H00 HEC), l'euro valait 1,2389 dollar, contre 1,2383 dollar lundi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne baissait un peu face à la devise japonaise, à 134,83 yens pour un euro contre 134,95 yens lundi soir.Le billet vert aussi perdait du terrain face à la monnaie nipponne, à 108,90 yens pour un dollar contre 108,98 yens la veille au soir."Le dollar a opéré un rebond modeste en début de semaine, continuant à tirer parti du soutien de Donald Trump à la politique" américaine ciblant un dollar fort, a commenté Lee Hardman, analyste chez MUFG.Le billet vert a ainsi amorcé une reprise en fin de semaine dernière, après avoir atteint mercredi 1,2537 dollar pour un euro, son niveau le plus faible en un peu plus de trois ans, et alors qu'il est en nette baisse depuis le début de l'année.Mais faute d'éléments fondamentaux, le dollar ne parvenait pour l'instant pas à alimenter ce rebond, même s'il effaçait une partie de ses pertes de la séance après que le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin est revenu sur ses propos en affirmant devant le Congrès soutenir "absolument un dollar fort".La semaine dernière, il avait fait dégringoler le billet vert en déclarant qu'un dollar "plus faible" était bon pour le commerce américain.Dans ce contexte, les cambistes optaient pour la prudence dans l'attente du discours mardi de Donald Trump sur l'état de l'Union, qu'ils vont décortiquer en quête d'indices sur les relations commerciales des États-Unis et la poussée protectionniste de l'administration américaine, a souligné Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.Et pour Lukman Otunuga, analyste chez FXTM, "le dollar reste affaibli et vulnérable", et sa difficulté à se reprendre laisse à penser "que les incertitudes s'étoffent avant le discours de Donald Trump"."Si le discours en lui-même ne devrait pas secouer les marchés, il pourrait y avoir des étincelles et une forte volatilité sur le dollar si Donald Trump s'écarte de son texte", a prévenu M. Otunuga.Les investisseurs attendaient également une série d'indicateurs économiques américains cette semaine.Mercredi verra la publication des données sur l'emploi dans le secteur privé en janvier, que les cambistes décortiqueront en quête d'indices sur le rapport officiel mensuel sur l'emploi et le chômage, un indicateur majeur pour jauger la santé de la première économie mondiale, attendu vendredi.Les investisseurs attendaient de plus une décision monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) dont le Comité de politique monétaire (FOMC) qui se réunissait mardi et mercredi pour la dernière fois sous la présidence de Janet Yellen.Il est dans l'ensemble attendu que la Fed se montre plutôt confiante en cette fin janvier, renforçant ainsi les attentes d'une poursuite de la hausse de ses taux d'intérêt en 2018, ce qui pourrait donner un coup de pouce au dollar, a noté Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities.Vers 17H00 GMT, la livre britannique montait face à la monnaie unique européenne, à 87,74 pence pour un euro, comme face au billet vert, à 1,4122 dollar pour une livre.La devise suisse montait face à l'euro, à 1,1595 franc suisse pour un euro, comme face à la devise américaine, à 0,9358 franc pour un dollar.La monnaie chinoise a terminé en hausse face au billet vert, à 6,3239 yuans pour un dollar à 15H30 GMT - son niveau le plus fort en fin d'échanges depuis fin octobre 2015 - contre 6,3405 yuans lundi à la même heure.L'once d'or a fini à 1.344,90 dollars au fixing du soir, contre 1.343,85 dollars lundi.Le bitcoin valait 10.325,49 dollars contre 11.213,77 dollars lundi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi-------------------------------17H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2389 1,2383EUR/JPY 134,83 134,95EUR/CHF 1,1595 1,1610EUR/GBP 0,8774 0,8799USD/JPY 108,90 108,98USD/CHF 0,9358 0,9376GBP/USD 1,4122 1,4073acd/js/jpr(AWP / 30.01.2018 18h05)