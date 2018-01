L'euro se stabilise face au dollar

New York (awp/afp) - L'euro se stabilisait jeudi face au dollar, au lendemain d'un mouvement de baisse face au billet vert qui avait été porté par l'espoir d'un accord sur le budget aux Etats-Unis, les investisseurs continuant à parier sur un resserrement politique monétaire en Europe.Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,2200 dollar contre 1,2198 dollar mercredi vers 22H00 GMT. La devise européenne avait atteint mercredi en cours d'échanges asiatiques 1,2323 dollar, son niveau le plus fort depuis la mi-décembre 2014.La monnaie unique européenne était également stable face à la devise japonaise à 135,76 yens contre 135,71 yens pour un euro mercredi soir.Le billet vert était inchangé face à la monnaie nipponne à 111,28 yens, comme la veille au soir. Le dollar était descendu en séance mercredi à 110,19 yens, son niveau le plus bas en quatre mois contre 110,53 yens mardi.Hormis le repli de mercredi, l'euro profite depuis plusieurs jours de la perspective d'un resserrement de la politique monétaire en Europe, où la Banque centrale européenne (BCE) se réunit la semaine prochaine, alors que dans le même temps aux États-Unis, la Réserve fédérale (Fed), déjà engagée dans un tel processus, pourrait être ralentie par la faiblesse de l'inflation.Le président de la Bundesbank, Jens Weidmann, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), a estimé mardi qu'il serait "approprié" que l'institution de Francfort cesse ses rachats massifs d'actifs en 2018, dans une interview au quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung.Fin décembre, Benoit Coeuré, membre du directoire de la BCE, avait indiqué qu'il y avait "une chance raisonnable" d'arrêter à l'automne 2018 ce programme de rachat d'actifs, démarré en 2015 et destiné à stimuler l'économie ainsi que l'inflation de la zone euro. Cet arrêt serait un préalable à un relèvement des taux d'intérêt ultérieur.Toutefois, des voix au sein de la banque centrale commencent à s'inquiéter du renchérissement rapide de l'euro."De plus en plus de responsables de la BCE implorent les marchés de freiner leur enthousiasme pour l'euro", a commenté dans une note Ray Attrill, stratégiste chez NAB, en référence à des déclarations de Vitor Constancio, vice-président de l'institution. Il a notamment mis en garde contre une brusque hausse des taux qui ne reflèterait pas les évolutions réelles des fondamentaux économiques de la zone euro. De son côté, Ewald Nowotny, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a indiqué que l'appréciation de l'euro "n'était pas une aide".Selon une nouvelle estimation officielle publiée mercredi, l'inflation dans la zone euro a ralenti en décembre, à 1,4%, contre 1,5% en novembre.Pour Junichi Makino, économiste chez SMBC Nikko, l'euro résiste malgré la baisse des attentes d'une hausse de taux de al BCE cette année. "Si le marché essaie d'intégrer dans les cours de l'euro deux possibles relèvements de taux (l'année prochaine), la devise européenne va continuer à être forte", a-t-il estimé.De son côté, le billet a bénéficié mercredi de la reprise des discussions des parlementaires américains sur l'adoption d'un budget fédéral. Sans accord vendredi à minuit, ce sera le "shutdown", une paralysie de l'administration fédérale, et certaines agences pourraient devoir mettre leur personnel non-essentiel en congé faute de financement.La devise américaine a également été soutenue mercredi après la publication par la Banque centrale américaine (Fed) d'un rapport dit Livre beige, dans lequel elle estime que les perspectives économiques pour 2018 restent "optimistes" tout en mettant en garde sur l'étroitesse du marché de l'emploi qui pourrait limiter la croissance.Ce rapport intervient deux semaines avant la prochaine réunion du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).Vers 07H00 GMT, la livre britannique était stable face à la monnaie unique européenne à 88,16 pence pour un euro, comme face au billet vert, à 1,3838 dollar pour une livre. En séance mercredi, la livre avait atteint 1,3845 dollar, son plus haut niveau depuis l'annonce fin juin 2016 de la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne.La devise suisse était stable face à l'euro, à 1,1764 franc suisse pour un euro, et chutait face à la devise américaine, à 0,9643 franc pour un dollar.La monnaie chinoise baissait un peu à 6,4355 yuans pour un dollar contre 6,4343 yuans pour un dollar mercredi à 15H30 GMT, son niveau en fin de séance le plus fort depuis début décembre 2015.Le bitcoin valait 11.219,95 dollars contre 11.200,43 dollars mercredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg. Le bitcoin est tombé en séance mercredi à 9.185,60 dollars, son prix le plus bas depuis début décembre et une dégringolade de plus de 50% depuis son sommet historique du 18 décembre dernier à 19.511 dollars.Cours de jeudi Cours de mercredi----------------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2200 1,2198EUR/JPY 135,76 135,71EUR/CHF 1,7764 1,1763EUR/GBP 0,8816 0,8818USD/JPY 111,28 111,26USD/CHF 0,9643 0,9643GBP/USD 1,3838 1,3833bur-spi/ggy(AWP / 18.01.2018 09h01)